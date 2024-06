Stewardesa radzi, aby dokładnie obejrzeć pokój tuż po zameldowaniu. Jednakże, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i szybką drogę ucieczki, warto ustawić walizkę tak, aby drzwi do naszego pokoju pozostały otwarte na oścież. Następnie należy sprawdzić wszystkie możliwe kryjówki - szafy, przestrzenie za drzwiami, i zasłonami, łazienkę, a także przestrzeń pod łóżkiem. Jak wyjaśniła stewardesa, również na to istnieje prosty trik - wystarczy pod łóżko hotelowe wtoczyć butelkę wody. Jeśli butelka przejdzie na drugą stronę, nie mamy czego się obawiać, jeśli jednak coś ją zatrzyma, może to świadczyć o obecności intruza. W przypadku braku butelki z wodą można użyć puszki z napojem lub małej butelki z minibaru. Choć trik może wydawać się absurdalny, zapewnia dodatkowy spokój ducha.

Kolejnym cennym trikiem jest wykorzystanie bagażu do zabezpieczenia drzwi. Umieszczenie walizki przy drzwiach hotelowego pokoju działa jak alarm. Jeśli ktoś spróbuje w nocy wejść do naszego pokoju, hałas poruszającej się walizki, ostrzeże nas o intruzie, a nawet może go odstraszyć.

Mimo że naruszanie prywatności gości hotelowych jest nielegalne, turyści coraz częściej znajdują ukryte kamery w sypialniach i łazienkach. Są to zazwyczaj urządzenia o niewielkich rozmiarach, sprytnie schowane w wykrywaczu dymu, głośniku radia, lampie i innych sprzętach.



Co ciekawe to prywatni właściciele wynajmujący mieszkania i pokoje są bardziej skłonni do tego typu nielegalnych praktyk. A przynajmniej to w tych obiektach urządzenia szpiegowskie są częściej wykrywane.



Aby upewnić się, że w naszym pokoju nie jesteśmy podglądani, warto sprawdzić go przy pomocy latarki z telefonu. Jak to zrobić?