"Świętokrzyska Ibiza" uwielbiana przez turystów. Miejsce to ma wiele do zaoferowania

Sielpa Wielka to urokliwa wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie. Leży ona nad ogromnym zalewem, dzięki któremu miejsce to przypomina zagraniczny kurort.

Sezon letni nad zalewem w Sielpi oficjalnie rozpoczyna się 1 lipca, jednak już wraz z nadejściem pierwszych ciepłych dni, miejsce to zaczyna tętnić życiem. Turystów przyciąga nie tylko piękne Jezioro Sielpińskie , ale również liczne lokale gastronomiczne i punkty usługowe.

Jak podaje Radio Eska, do dyspozycji odwiedzających jest ponad 300 rowerków wodnych, pole namiotowe oraz park linowy. Sezon letni obfituje w imprezy plenerowe, dyskoteki oraz wydarzenia sportowe, co sprawia, że atmosfera w Sielpi jest porównywana do tej panującej na hiszpańskiej Ibizie. Nad zalewem można nawet kupić pamiątki z hasłem "Świętokrzyska Ibiza".