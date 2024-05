Gdzie Polacy chętniej spędzają wakacje — w Polsce, czy za granicą?

Mimo że coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje za granicą, wielu z nas z uwagi na komfort, dojazd, łatwą organizację, a także ceny wybiera wypoczynek w kraju. Z opublikowanej niedawno prognozy Polskiej Izby Turystyki wynika, że, w 2024 roku ponad 5 milionów Polaków planuje wyjazd na wakacje za granicę. W podrównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 15-20 procent.



Mimo że odkrywanie nowych miejsc jest z pewnością wspaniałą przygodą, a inne kraje mają wiele do zaoferowania, Polska skrywa wiele "perełek turystycznych", które mogą konkurować z najpiękniejszymi światowymi kurortami. Oto najpiękniejsze Polskie akweny, w których poczujemy się jak na zagranicznych wakacjach.

"Polskie Malediwy" zachwycają turkusową wodą. Idealne miejsce na całodniową wycieczkę z rodziną

Jednym z najbardziej zjawiskowych akwenów w Polsce jest Park Gródek w Jaworznie, często nazywany "polskimi Malediwami" lub "śląską Chorwacją". Ta niezwykła atrakcja przyciąga turystów z całego kraju. Malownicza trasa turystyczna z drewnianą kładką prowadzącą nad lazurową wodą Stawu Wydra, a także altanki unoszące się ponad jej taflą - to wszystko sprawia, że możemy poczuć się, jak na egzotycznej wyspie.



Park Gródek to idealne miejsce na całodniowy wypad. Dobrze rozbudowana infrastruktura, w tym liczne ścieżki spacerowe, punkty gastronomiczne oraz bezpłatny parking pozwalają na beztroskie spędzanie całego dnia na terenie parku. Najlepszy widok na cały kompleks rozpościera się z niewielkiego wzgórza, do którego prowadzi trasa przez arboretum.



Wstęp do parku jest bezpłatny. Odwiedzając Park Gródek, musimy jednak pamiętać, że kąpiele w Stawie Wydra są zabronione. Na wycieczkę w to miejsce możemy wybrać się całą rodziną, również z naszym pupilem, jednak psy muszą być prowadzone na smyczy.

"Polski Balaton" jednym z najpiękniejszych kąpielisk w Polsce. Krystalicznie czysta woda i piękna plaża

Inne malownicze kąpielisko, które bez cienia wątpliwości dorównuje zagranicznym kurortom, znajduje się w Małopolsce. Tam turystów przyciąga Balaton w Trzebini, nazywany "sercem Trzebini". Powstał on na terenie dawnego kamieniołomu, zamkniętego w latach 60. XX wieku. Pierwotnie miejsce to było wzgórzem o wysokości 346 m n.p.m., zbudowanym z jurajskich wapieni. W wyniku naturalnych procesów, na dnie dawnego wyrobiska wyrosły drzewa, tworząc w ten sposób niebywale malowniczy krajobraz.



Akwen zajmuje powierzchnię około 3 hektarów i ma głębokość 9,5 metra. Zasilany jest podziemnymi źródłami, a jego turkusowy kolor jest wynikiem obecności kalcytów uwalnianych z wapiennych skał. Krystalicznie czysta woda i urokliwa plaża przyciągają mieszkańców i turystów, którzy pragną spędzić czas w wyjątkowym otoczeniu.



W 2018 roku kąpielisko Balaton przeszło znaczącą metamorfozę. Gmina Trzebinia zainwestowała w przekształcenie tego miejsca w nowoczesny kompleks rekreacyjny. Obecnie na turystów czekają tam podwieszane baseny, pomosty z zejściami do wody oraz piaszczysta plaża z drewnianymi leżakami.



Na terenie Balatonu działa również park linowy z trasami dostosowanymi do osób w różnym wieku oraz zjazd tyrolski o długości 470 metrów, umożliwiający jednoczesny zjazd dwóch osób nad akwenem. To doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą połączyć relaks z aktywnym wypoczynkiem. W Balatonie można pływać, nurkować, wędkować, a także spróbować swoich sił we wspinaczce na stromych skałach.

"Polska Chorwacja" zachęca nie tylko widokami, ale i masą atrakcji

Polańczyk nad Jeziorem Solińskim to kolejne miejsce, które do złudzenia przypomina zagraniczny kurort, a to z uwagi na niebywale turkusową wodę, piaszczyste plaże i malownicze, zielone wysepki. W końcu nie bez powodu miejsce to nazywane jest "polską Chorwacją".

Jezioro Solińskie, zbudowane jako zbiornik retencyjny, przyciąga turystów już od lat 60. XX wieku. Obecnie Polańczyk, który w 1999 roku otrzymał status uzdrowiska, jest jednym z najpiękniejszych polskich kurortów.

Wypoczynek nad Jeziorem Solińskim to świetny pomysł zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników sportów wodnych. Kąpieliska Biała Flota, Cypel czy też Patelnia w okolicach Polańczyka to doskonałe miejsca na kąpiel, ale i żeglarstwo czy też uprawianie wind- i kitesurfingu.



To jednak nie koniec atrakcji. Nad Jeziorem Solińskim uruchomiono kolejkę linową, która oferuje spektakularne widoki na jezioro z lotu ptaka. Trasa kolejki wynosi 1,5 kilometra i jest prawdziwą gratką dla każdego, kto chce podziwiać Jezioro Solińskie w pełnej krasie.

