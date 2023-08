Szykują się duże zmiany w Energylandii. Na to czekają odwiedzający

Warto podkreślić, że otwarcie tej strefy będzie miało miejsce w dwóch etapach. Nowa przestrzeń zostanie dedykowana najmłodszym gościom, co będzie widoczne w słodkim wystroju i atrakcjach dostępnych dla najmłodszych. Najważniejszą atrakcją siódmej strefy Energylandii będzie rodziny rollercoaster o nazwie Choco Chip Creek. Jego wygląd przypomina parową lokomotywę, a stacja ma design kopalni ciasteczkowej. Długość toru osiąga aż 1200 metrów - prawie tyle co Abyssus, Zadra czy Hyperion. Prędkość wynosi 55 km/h, a najwyższy punkt to 16,5 metra. Co ciekawe, Choco Chip Creek jako pierwszy w Energylandii rollercoaster familijny, oferuje trzykrotne zastosowanie napędu łańcuchowego w jednym przejeździe, umożliwiając tym samym trzy różne zjazdy.

Zdjęcie Sweet Valley w Energylandii / Energylandia / materiały prasowe

Słodka Dolina wzbogaci się o inne atrakcje, w tym drugi rollercoaster tej sekcji - Honey Harbour, o długości 254 metrów, wysokości 11,7 metra i prędkości 46 km/h. Będzie również dostępnych wiele karuzel, takich jak obracająca się Twis’Tea, balonowa Bon Bon Balloon, Candy Critters i klasyczna wenecka Candy Carousel. Oferta obejmuje także przejażdżki widokowe, takie jak Mini Track’Tour Ride oraz wodny spływ dla dzieci o nazwie Bumble Boats. Całość zostanie uzupełniona atrakcją Crazy Barn, przypominającą wiejską stodołę na obracającej się platformie.

W drugim etapie dostępny stanie się wielofunkcyjny budynek restauracyjno-widokowy. Obiekt Sweet Valley Town Hall Theatre będzie pomieścić aż 1000 osób i pozwoli na połączenie kolacji z pokazami artystycznymi, które cieszą się popularnością w innych europejskich parkach rozrywki. To największy tego rodzaju obiekt w Energylandii.



Dzięki wprowadzeniu nowej strefy zabaw, Energylandia zyska aż 10 nowych atrakcji, z których dwie to nowe rollercoastery. Ilość rollercoasterów wzrośnie w ten sposób do 20, co uczyni Energylandię absolutnym liderem pod względem liczby kolejek na świecie.

Zadra, Hyperion , a może Abyssus? Ekstremalnych doznań nie brakuje

Jednym z nich jest Zadra - najwyższy drewniany rollercoaster na świecie. Ma on 64 metry wysokości i trasę o długości 1316 metrów. Osiąga prędkość 121 km/h, a pierwszy spadek ma kąt nachylenia niemal 90 stopni.Kolejnym ekstremalnym rollercoasterem jest Hyperion, uchodzący za najwyższy i najszybszy w Europie. Jego trasa mierzy 1,5 km, maksymalna prędkość to 142 km/h, a pierwszy spadek osiąga wysokość 80 metrów. Abyssus to kolejny rollercoaster ekstremalny, korzystający z dwóch magnetycznych silników. Trasa ma 300 metrów, a prędkość dochodzi do 100 km/h. Dla fanów ekstremalnych przeżyć dostępna jest również kolejka Moya Formuła. Osiąga ona prędkość 100 km/h już po 2-3 sekundach.

W parku w Zatorze znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz tych, którzy preferują mniej intensywne formy zabawy. Każdy miłośnik rollercoasterów znajdzie coś odpowiedniego. Wkrótce Park Rozrywki Energylandia stanie się jeszcze mocniejszym liderem w tej dziedzinie. Nowa strefa Sweet Valley ma zachwycić miłośników ekstremalnych wrażeń i dostarczyć entuzjastom niesamowitych przeżyć.