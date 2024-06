Niewielka miejscowość tylko 8 km od Mielna. Tam odpoczniesz bez tłumów

Sarbinowo, położone w powiecie koszalińskim, zaledwie osiem kilometrów na zachód od Mielna, to urokliwa miejscowość, w której odpoczniemy z dala od tłumów. Ta nieduża wieś letniskowa oferuje coś, czego nie znajdziemy w większych nadmorskich kurortach - spokój i intymność w otoczeniu pięknej przyrody.



Plaża w Sarbinowie jest szeroka i piaszczysta z licznymi nasypami i skarpami. To idealne miejsce na spokojny spacer, relaks na leżaku bez obawy o wojny parawanowe, a także na podziwianie spektakularnych zachodów słońca, z których słynie ta miejscowość. Wielu Polaków uważa, że to właśnie w Sarbinowie możemy podziwiać najpiękniejsze zachody nad Bałtykiem.



Sarbinowo posiada kąpielisko strzeżone w okresie wakacyjnym, Co roku woda oceniana jest jako zdatna do kąpieli.

Co zobaczyć w Sarbinowie? Promenada, zabytkowy kościół oraz chałupa rybacka

Turyści odwiedzający Sarbinowo mogą przespacerować się promenadą, gdzie też mogą odpocząć na ławkach, ciesząc się jednocześnie widokiem morza. W sezonie otwierają się tam liczne bary, kawiarenki i restauracje, a także rozrywki dla dzieci.



To jednak nie koniec atrakcji. W Sarbinowie znajduje się neogotycki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wybudowany w 1856 roku. Charakterystycznym elementem świątyni jest wysoka wieża, wzniesiona na planie ośmiokąta, która przylega do frontu budynku. W oknach kościoła możemy podziwiać witraże, a na ścianach obrazy przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej, namalowane przez artystę Jerzego Nowosielskiego.



Ponadto, w miejscowości znajdziemy też zabytkową chatę z 1804 roku. Budynek ten, wykonany w technice szachulcowej z dębowymi belkami i pokryty dachem z trzciny, stanowi typowy przykład tradycyjnej chałupy rybackiej o wąskim froncie.



Z kolei spacerując plażą w Sarbinowie, możemy dostać się do następnej miejscowości - Gąsek, w której znajduje się jedna z najwyższych w Polsce latarni morskich.

Sarbinowo nie zawsze było nadmorską wioską. Historia miejscowości

Historia Sarbinowa sięga co najmniej XVI wieku, co potwierdzają zachowane do dziś dokumenty. W dawnych czasach linia brzegowa Bałtyku przebiegała inaczej niż obecnie. Przez wiele stuleci fale morskie stopniowo podmywały brzeg, powodując utratę znacznych obszarów lądu. Na początku Sarbinowo leżało około 1,5 km od morza, jednak z biegiem lat zmiany w linii brzegowej sprawiły, że miejscowość znalazła się bezpośrednio nad Bałtykiem. Początkowo Sarbinowo było typowo rolniczą wioską, jednak bliskość morza przyczyniła się do jej przekształcenia w osadę rybacką.

W XIX i na początku XX wieku fale Bałtyku stanowiły poważne zagrożenie dla Sarbinowa, podmywając coraz to większe fragmenty lądu. W celu ochrony miejscowości w 1910 roku wybudowano solidny kamienno-betonowy mur oporowy. Dzięki temu udało się zabezpieczyć linię brzegową, co zapobiegło dalszemu niszczeniu terenu przez morze.



Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku, Sarbinowo zostało włączone do Polski (wcześniej było niemiecką miejscowością o nazwie Sohrenbohm). Od tamtego momentu rozpoczęła się nowa era w historii Sarbinowa, które zyskało na znaczeniu jako miejscowość turystyczna.



Dzięki stabilizacji linii brzegowej Sarbinowo zaczęło się dynamicznie rozwijać jako wieś letniskowa. Po 1989 roku, w związku ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, nastąpił gwałtowny rozwój bazy noclegowej. Powstawały liczne pensjonaty, domy gościnne i ośrodki wypoczynkowe, co uczyniło Sarbinowo popularnym miejscem wypoczynku.

