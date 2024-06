Gdzie w Europie jest najtaniej? Polska zmniejsza dystans cenowy

Od siedmiu lat Polska konsekwentnie zmniejsza różnicę w cenach w porównaniu z krajami zachodnimi. Z danych Eurostatu wynika, że w drugiej połowie 2023 roku ceny w Polsce były o 22% niższe od tych w Belgii, którą przyjęto za wzorzec. Rok wcześniej różnica ta wynosiła 25%, a w drugiej połowie 2022 roku - aż 30%. W skali pięciu lat Polska zbliżyła się do Belgii o 0,12 punktu procentowego, a największe przyspieszenie miało miejsce w 2023 roku.



Jak tłumaczy portal Business Insider trend ten można przypisać kilku czynnikom. Ważną rolę odegrało umocnienie się polskiego złotego dzięki napływowi środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz nadwyżce w bilansie handlowym. Innym istotnym czynnikiem jest wyższa inflacja w Polsce w porównaniu do większości krajów kontynentu, która spowodowała wzrost wynagrodzeń, a w konsekwencji wzrost cen towarów i usług.



W tych krajach jest taniej niż w Polsce. Idealne propozycje na wakacje 2024

Z danych Eurostatu wynika, że tylko w trzech krajach Unii Europejskiej znajdziemy ceny niższe niż w Polsce. Są to:



Rumunia,

Bułgaria,

Węgry.

Warto też zauważyć, że kraje, które niegdyś uznawaliśmy za dużo droższe, obecnie cenowo wcale nie odstają od Polski. Hiszpania i Grecja, popularne kierunki turystyczne dla Polaków, mają ceny tylko o 11% wyższe niż w Polsce. Na Cyprze ceny są wyższe o 10%, a w Chorwacji zaledwie o 2%. Zbliżone ceny znajdziemy również na Słowacji.

Tanie wakacje za granicą? Węgry i malowniczy Balaton czekają na turystów

Jak pokazują dane Eurostatu jednym z krajów, w których taniej spędzimy wakacje, są Węgry. Jest to miejsce niezwykle atrakcyjne dla turystów i to nie tylko z uwagi na niskie ceny.



Najchętniej odwiedzanym miejscem jest stolica państwa, czyli Budapeszt. To niesamowicie urokliwe miasto, w którym możemy zwiedzić liczne zabytki takie jak Zamek Królewski i imponujący budynek parlamentu, czy też wykąpać się w historycznych Łaźniach Széchenyi, które wybudowano w 1881 roku.



Węgry to również malownicze krajobrazy Balatonu, największego jeziora w Europie Środkowej, które idealnie nadaje się na letni wypoczynek. Swoją popularność zawdzięcza on nie tylko przepięknym widokom, ale także ciepłemu i łagodnemu klimatowi. Ze względu na stosunkowo niskie ceny wypoczynku, stanowi kuszącą alternatywę dla droższych destynacji.



Dodatkowo nasze wrażenia z pobytu dopełnią lokalne wina, w tym słynny Tokaj i tradycyjna kuchnia, z gulaszem na czele.

Balaton to piękne jezioro, które od lat przyciąga polskich turystów 123RF/PICSEL

Słoneczne wybrzeża Morza Czarnego za grosze. Tanie wakacje w Bułgarii

Bułgaria, z jej pięknymi plażami nad Morzem Czarnym, jest kolejną świetną propozycją na tanie wakacje. Ceny w Bułgarii są jednymi z najniższych w Europie, co sprawia, że kraj ten jest doskonałym wyborem dla turystów szukających niedrogiego wypoczynku.



Bułgaria, z szeroką ofertą hoteli all inclusive położonych bezpośrednio przy plaży, często dysponujących własnymi aquaparkami, stanowi idealne miejsce na rodzinne wakacje. Do najpopularniejszych kurortów należą m.in.: Achtopol, Nesebar, Złote Piaski, Elenite, Słoneczny Brzeg, Rawda, Święty Włas, czy też Sozopol. Wszystkie mogą pochwalić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą, atrakcyjnymi plażami, a także licznymi atrakcjami turystycznymi.



Poza plażami Bułgaria oferuje również inne atrakcje, takie jak zabytkowe miasta, m.in. Nessebarr czy Płowdiw, malownicze pasmo górskie Riła z licznymi szlakami turystycznymi, a także liczne parki narodowe i rezerwaty przyrody.



Turyści zachwalają piękne plaże w Bułgarii. 123RF/PICSEL

Niepozorny kierunek na wakacje 2024. Rumunia przyciąga nie tylko historią

Mimo że Rumunia rzadko wybierana jest na cel podróży, ma wiele uroków, które warto odkryć. To prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników historii, ale i dla plażowiczów - w końcu kraj ten ma dostęp do Morza Czarnego. Rumunia przyciąga nie tylko świetnymi cenami, ale również kameralną atmosferą.



Jedną z najpopularniejszych atrakcji w kraju jest zamek w Bran, nazywany potocznie Zamkiem Drakuli. Mimo że to właśnie tej postaci zawdzięcza swoją sławę, Wład Palownik, na którym wzorowana była postać słynnego wampira, wcale tam nie mieszkał. W rzeczywistości zamek od 1920 roku pełnił funkcję rezydencji letniej Marii Koburg - królowej Rumunii.



Przez to, że nie jest to tak popularny kierunek wakacyjny, nawet w sezonie w nadmorskich miejscowościach panuje względny spokój. Mimo krótkiej linii brzegowej, plaże Rumunii potrafią naprawdę zachwycić.



Najstarszym i zarazem największym kurortem Rumunii jest Mamaia, która swoją wyjątkowość zawdzięcza położeniu. Mamaia leży na ośmiokilometrowej mierzei, wąskiej na około 300 metrów, która oddziela jezioro Siutghiol od Morza Czarnego. Plaża w Mamai jest bardzo szeroka, a wejście do wody jest bardzo łagodne.

