Słajszewo to stara kaszubska wieś leżąca w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo. Osada liczy 151 mieszkańców i jest doskonałym miejsce dla tych, którzy chcieliby uciec od tłumów i napawać się bliskością przyrody oraz spokojnym wiejskim życiem. Jedna ulica z domami położonymi wzdłuż niej, kilka gospodarstw agroturystycznych, domki letniskowe, smażalnia ryb, sklep spożywczy i to w zasadzie wszystko — ale czy potrzeba coś więcej? Ci, którzy odpowiadają w myślach “nie" z pewnością będą się tu czuć doskonale.

Każdy, kto postawił stopę na szerokiej pasie piasku w Słajszewie, nigdy tego widoku nie zapomni. Dla wielu ta plaża, jeśli nie jest najpiękniejsza w Polsce, to z pewnością znajduje się w ścisłej czołówce. Osoby nieprzepadające za tłumami będą się tu czuć doskonale. Jest jednak powód, dla którego parawany nie tworzą labiryntu na piaszczystym podłożu — miejscowość od plaży dzielą ponad 4 kilometry, a więc jest do raczej długi spacer. Turyści mają jednak do wyboru alternatywne metody dotarcia do celu: można się tam dostać rowerem, samochodem, a nawet konnym powozem czy meleksem.