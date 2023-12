Spis treści: 01 30 najciekawszych kierunków na 2024 rok. Nowy ranking National Geographic nieco zaskakuje

30 najciekawszych kierunków na 2024 rok. Nowy ranking National Geographic nieco zaskakuje

Redakcja National Geographic od lat przygotowuje prestiżowe rankingi będące zestawieniem najlepszych miejsc do odwiedzenia w danym roku. Niedawno na łamach brytyjskiego wydania magazynu ukazał się imponujący ranking 30 najciekawszych kierunków, które warto odwiedzić w przyszłym roku.

Najlepsze europejskie miasta i atrakcje. Gdzie pojechać w 2024 roku?

Na liście 30 miejsc, które warto odwiedzić w 2024 roku, znalazło się wiele rzadziej odwiedzanych przez turystów europejskich miast i regionów. Wśród nich znajduje się Belfast w Irlandii Północnej, Emilia-Romagna i Pompeje we Włoszech, Rezerwat Galloway i Southern Ayrshire w Szkocji, a także Nordland w Norwegii. W zestawieniu pojawiło się również miasto Tartu w Estonii, które w 2024 roku będzie Europejską Stolicą Kultury.

W kontekście podróżowania po Europie, redaktorzy National Geographic UK podkreślają, że coraz bardziej popularne stają się podróże pociągiem. Kolej, oprócz korzyści ekologicznych, oferuje także znakomitą sieć połączeń po całej Europie. Tradycyjne wagony sypialne przeżywają renesans, a nowe połączenia są otwierane nawet między odległymi miejscowościami, takimi jak Malmö w Szwecji i Innsbruck w Austrii (malownicza trasa przez Danię, Niemcy i Austrię na dystansie aż 1720 km).

