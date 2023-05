To, które miejsce w samolocie jest najlepsze, jest kwestią sporną, która w dużej mierze zależy od osobistych preferencji. Każdy pasażer ma swoje wymagania i upodobania, jednakże w każdym samolocie są miejsca, które zapewniają większy komfort podczas podróży. Są również takie, w których trudniej będzie nam odpocząć, a turbulencje będą bardziej odczuwalne.

Które miejsca w samolocie warto wybrać?

Fotele na wysokości skrzydeł

Miejsca, które zapewniają największy komfort podczas lotu to te na wysokości skrzydeł. To właśnie tam znajduje się środek ciężkości samolotu, dlatego turbulencje są najmniej odczuwalne.

Miejsca przy wyjściach awaryjnych

Pasażerowie lubią miejsca przy wyjściach awaryjnych z dwóch powodów. Z jednej strony bliskość wyjścia z samolotu przekłada się na dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej, rzędy te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasażerowie mogli szybko opuścić samolot na wypadek ewakuacji. Oznacza to, że są one szersze niż reszta rzędów, a co za tym idzie, pasażerowie tam siedzący mają więcej miejsca na nogi.

Zdjęcie Miejsca w rzędzie przy wyjściu ewakuacyjnym oferują więcej miejsca na nogi / 123RF/PICSEL

Miejsca w pierwszych rzędach

Największą zaletą miejsc w przednich rzędach jest bliskość wyjścia z samolotu. Po wylądowaniu to właśnie pasażerowie z pierwszych rzędów opuszczają pokład jako pierwsi.

Okno lub przejście

Tutaj komfort zależy od preferencji pasażera. Siedzenia przy oknach są świetnym wyborem dla osób, które lubią podziwiać widoki w trakcie lotu. To również najlepszy wybór dla osób cierpiących na chorobę lokomocyjną. Podczas lotu mogą skupić uwagę na ziemi lub horyzoncie, co pomaga opanować nieprzyjemne objawy. Miejsca przy oknie zapewnią nam spokojny wypoczynek, ponieważ są oddalone od głośnego i ruchliwego przejścia. Dodatkowo siedząc z boku, nie musimy przepuszczać innych pasażerów, którzy chcą skorzystać z toalety.

Z kolei niektórzy pasażerowie wolą miejsca w przejściu z uwagi na miejsce na rozprostowanie nóg w korytarzu, a także swobodę, jaką daje możliwość wstania w każdym momencie, bez proszenia innych pasażerów siedzących w tym samym rzędzie o przepuszczenie.

Zdjęcie Miejsce przy oknie to świetny wybór dla osób, które w trakcie lotu chcą odpocząć / 123RF/PICSEL

Tych miejsc lepiej unikać. Poczujesz turbulencje i nie odpoczniesz

Środkowe fotele

To prawdopodobnie najmniej komfortowy rodzaj miejsca, zwłaszcza gdy latamy sami, a obok nas siadają obcy ludzie. Wąskie fotele, mało miejsca na nogi, sąsiedzi po obu stronach, a także brak dostępu do okna i korytarza. Do tego dochodzi również mniej miejsca na łokcie, ponieważ podłokietniki musimy dzielić z innymi pasażerami. Środkowe miejsce zapewni nam jedynie klaustrofobiczne warunki i ciasnotę.

Ostatnie rzędy

Pasażerowie, którym zależy na spokoju w trakcie lotu, powinni unikać ostatnich rzędów w samolocie. Z tyłu znajduje się toaleta, dlatego siedząc w ostatnich rzędach, musimy przygotować się na to, że stale ktoś będzie koło nas przechodził. Dodatkowo pasażerowie często nie patrzą na oznaczenia, informujące o tym, czy dana toaleta jest wolna, a następnie tworzą kolejki w oczekiwaniu na jej zwolnienie.

Z tyłu samolotu znajduje się również miejsce, w którym stewardzi i stewardessy przygotowują posiłki zamówione przez pasażerów. Oprócz wzmożonego ruchu możemy spodziewać się również hałasu, a także dodatkowych zapachów.

Niektórzy pasażerowie lubią siadać w tylnych rzędach z uwagi na bliskość wyjścia z samolotu. Po wylądowaniu to często oni są pierwszymi pasażerami, którzy opuszczają samolot. Wiąże się z tym jednak pewne ryzyko. Czasami pasażerowie wypuszczani są tylko przednim wyjściem. Wtedy osoby zajmujące ostatnie miejsca muszą zaczekać, aż wszyscy inni pasażerowie opuszczą pokład i wychodzą jako ostatnie.

Istnieje jeszcze jeden problem. To właśnie na tyle kadłuba turbulencje są najbardziej odczuwalne.

