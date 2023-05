Zdjęcie Co zrobić, gdy ktoś cię okradnie za granicą? Te rady warto zapamiętać /123RF/PICSEL

Wymarzone wakacje w jednej chwili mogą stać się prawdziwym koszmarem. Stresowa sytuacja, która już w Polsce może przysporzyć wielu nerwów, staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy przebywamy za granicą. Jak zachować się w przypadku kradzieży dokumentów i pieniędzy podczas urlopu poza granicami naszego kraju?

Gdzie zgłosić kradzież dokumentów za granicą?

Kiedy znikną dokumenty, karta płatnicza i pieniądze ważne jest trzeźwe myślenie. Nie panikujmy. Odpowiednie zabiegi pozwolą nam bez przeszkód wrócić do domu. Na podobne okoliczności przewidziano bowiem specjalne procedury, które pozwolą turyście przetrwać ten czas.

Pierwsze kroki należy skierować na najbliższy komisariat policji, gdzie zgłosimy kradzież lub napaść. Funkcjonariusz sporządzi protokół, w którym wymienione zostaną wszystkie skradzione nam dokumenty oraz przedmioty. To zaświadczenie będzie podstawą do dalszych działań.

Zdjęcie W placówce dyplomatycznej możliwe jest otrzymanie tymczasowego dokumentu podróży, na podstawie którego wrócimy do domu / 123RF/PICSEL

Co zrobić, gdy ktoś cię okradnie za granicą? Nie pomijaj tych kroków

Wraz z działaniami na komisariacie należy natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem, który kolejno zastrzeże skradzione karty, zapobiegając tym samym ewentualnej utracie oszczędności. Jak to zrobić? Jeśli nie skradziono nam również telefonu komórkowego, należy zadzwonić na infolinię swojego banku.

Jeśli nie chcemy tracić czasu na szukanie numeru infolinii banku w sieci, warto skorzystać z uruchomionego przez Związek Banków Polskich systemu, który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zgubionych kart płatniczych. W tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 828 828 828 - jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, z każdego rodzaju telefonu. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdorazowo przed podróżą warto więc, na wszelki wypadek, wprowadzić go do kontaktów w swoim telefonie.

Posiadając w telefonie aplikację banku, kartę można szybko zastrzec również tam. Ile kosztuje zastrzeżenie karty? W większości banków zastrzeżenie karty płatniczej jest darmowe.

Co zrobić, gdy ukradli mi telefon? Liczy się czas

Jeśli stracimy także telefon komórkowy, warto jak najszybciej zablokować kartę SIM. W tym celu najprościej jest skontaktować się z infolinią operatora. Jak to jednak zrobić, kiedy nie mamy telefonu? Wszystko zależy od miejsca i sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Wówczas trzeba użyć innego telefonu, spróbować kontaktu przez internet lub poprosić o pomoc miejscowych.

Zdjęcie Nie zostawiaj rzeczy bez opieki, zawsze miej oko na torebkę i bagaż - radzą policjanci / 123RF/PICSEL

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów za granicą? Kolejny przystanek - placówka dyplomatyczna

Kolejnym przystankiem, kiedy otrzymamy już zaświadczenie z policji, będzie polska placówka dyplomatyczna: ambasada lub konsulat. Tam otrzymamy tymczasowe dokumenty, które umożliwią między innymi powrót do kraju.

Jeśli w mieście, w którym przebywamy znajduje się taka placówka, należy natychmiast się do niej udać. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli w danym miejscu nie ma polskiego konsulatu lub ambasady. Wówczas mamy prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Sprawę załatwimy więc w konsulacie dowolnego państwa UE.





Konsul jednego z państw Unii Europejskiej, po potwierdzeniu danych osobowych oraz uzyskaniu zgody polskich władz, wyda tzw. Emergency Travel Document, czyli tymczasowy dokument podróży. Na jego podstawie możliwy będzie powrót do kraju. Pamiętajmy jednak, że dokument nie jest zamiennikiem paszportu. Nie umożliwi więc kontynuowania zaplanowanej podróży, a jedynie umożliwi powrót do ojczyzny.

Jak uniknąć kradzieży na wakacjach? Zapamiętaj, aby uniknąć stresu

Zdjęcie Jeśli to możliwe dokumenty noś w zamykanej kieszeni, po wewnętrznej stronie ubrania / 123RF/PICSEL

Przypadki chodzą po ludziach. Ewentualnej kradzieży nigdy nie jesteśmy więc w stanie zupełnie przewidzieć i jej zapobiec. Warto jednak zachować kilka podstawowych środków ostrożności, które pomogą nam nie stać się potencjalną ofiarą złodzieja.

Trzymaj dokumenty blisko ciała, najlepiej od wewnętrznej strony ubrania. Co jakiś czas kontroluj ich obecność . Policjanci radzą, aby nie nosić portfela w tylnej kieszeni spodni , a torebkę zawsze trzymać przed sobą.

. Policjanci radzą, aby , a torebkę zawsze trzymać przed sobą. Dokumenty umieść w zapinanej kieszeni, do której ciężej się dostać . Zdecyduj się na umieszczenie ich raczej w torebce, nerce lub kieszeni kurtki, aniżeli w plecaku, który zarzucisz na plecy.

. Zdecyduj się na umieszczenie ich raczej w torebce, nerce lub kieszeni kurtki, aniżeli w plecaku, który zarzucisz na plecy. Nie zostawiaj rzeczy bez opieki , szczególnie na plaży. Warto aby jedna osoba zawsze miała oko na bagaże lub podręczne plecaki czy torebki.

, szczególnie na plaży. Warto aby jedna osoba zawsze miała oko na bagaże lub podręczne plecaki czy torebki. Nie noś przy sobie wszystkich dokumentów . Podobnie postępuj z pieniędzmi. Policjanci radzą, aby niewielkie kwoty trzymać w różnych miejscach, a dodatkowo nie demonstrować zawartości portfela.

. Podobnie postępuj z pieniędzmi. Policjanci radzą, aby niewielkie kwoty trzymać w różnych miejscach, a dodatkowo nie demonstrować zawartości portfela. Miej oczy i uszy otwarte. W trakcie wakacji trudno uniknąć tłumów i zatłoczonych miejsc, a tam najłatwiej o spotkanie z ewentualnym złodziejem. Bądź czujny.

