Ulubiony środek transportu wielu osób. Lista zagrożeń jest długa
Podróże lotnicze stały się niemal tak powszechne, jak korzystanie z pociągów czy autobusów. Coraz chętniej latamy nawet na niewielkich odległościach, by oszczędzić czas, a nawet pieniądze - tanie linie oferują czasem naprawdę atrakcyjne ceny lotów. Niestety nie każdy powinien decydować się na podróż samolotem - zapoznaj się z najważniejszymi przeciwwskazaniami do korzystania z tego środka transportu.
Spis treści:
Dlaczego lot samolotem może być niebezpieczny dla niektórych osób?
Na pokładzie samolotu panują specyficzne warunki - znajdujemy się na wysokości 11-12 tys. metrów, co wiąże się ze zmianami ciśnienia i niższą zawartością tlenu w powietrzu. Do tego przez dłuższy czas możemy nie mieć możliwości poruszania się (np. kiedy znajdujemy się w strefie turbulencji i musimy siedzieć w fotelu z zapiętymi pasami). W związku z tym niektórzy pasażerowie są narażeni na duszności czy zaostrzenie chorób układu krążenia. Tymczasem w samolocie są ograniczone sposoby udzielenia pomocy. Awaryjne lądowanie i transport do szpitala zajmuje znacznie więcej czasu, a w dodatku generuje ogromne koszty i utrudnienia dla pozostałych pasażerów.
Jakie są przeciwwskazania do lotu samolotem?
- Choroby układu krążenia
Latać nie powinny osoby po przebytym niedawno udarze mózgu czy zawale serca. Przeciwwskazaniem jest również dławica piersiowa, zakrzepica żył głębokich czy niestabilna choroba wieńcowa
- Choroby układu oddechowego
Podróż samolotem jest niewskazana dla osób z odmą płucną i innymi schorzeniami, które utrudniają oddychanie.
- Choroby zakaźne
Na pokład samolotu nie powinny wsiadać osoby z wysoko zakaźnymi schorzeniami, które przenoszą się drogą kropelkową. Chodzi więc w szczególności o ospę wietrzną, grypę, krztusiec, gruźlicę czy Covid-19.
- Inne schorzenia
Przeciwwskazaniem do podniebnego rejsu są też problemy laryngologiczne - infekcje uszu i zatok, anemia sierpowata, choroba dekompresyjna, a także zaburzenia psychiczne (łącznie z silnym lękiem przed lataniem).
- Inne przeciwwskazania do lotu samolotem
Latać nie powinny również kobiety w zaawansowanej ciąży (po 36. tygodniu lub po 32. w przypadku ciąży mnogiej), noworodki, osoby tuż po przebytych zabiegach chirurgicznych, a także osoby, które w ciągu 12-24 godzin przed lotem nurkowały.
Jakie są uboczne skutki latania samolotem?
Lot samolotem to najszybszy i najwygodniejszy sposób podróżowania na dużych odległościach. Mimo to wiąże się też z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. Suche powietrze w kabinie sprzyja odwodnieniu i może wywoływać objawy typowe dla alergii. Najczęstszą dolegliwością odczuwaną przez pasażerów jest problem z uszami - uczucie zatkania i ból, które mogą się utrzymywać nawet dobę po lądowaniu. Długotrwałe siedzenie sprzyja też powstawaniu zakrzepów i może być obciążające dla kręgosłupa. Przekraczanie stref czasowych zazwyczaj kończy się jet lagiem, czyli zakłóceniem rytmu dobowego, zmęczeniem, apatią i dekoncentracją. Długie loty wiążą się też ze stresem i zmęczeniem. Lekarze ostrzegają też przed noszeniem soczewek kontaktowych na pokładzie samolotu - znacznie zwiększa to ryzyko infekcji oka, a także podrażnienia i nadmiernego wysuszenia spojówek.