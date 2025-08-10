Dlaczego lot samolotem może być niebezpieczny dla niektórych osób?

Na pokładzie samolotu panują specyficzne warunki - znajdujemy się na wysokości 11-12 tys. metrów, co wiąże się ze zmianami ciśnienia i niższą zawartością tlenu w powietrzu. Do tego przez dłuższy czas możemy nie mieć możliwości poruszania się (np. kiedy znajdujemy się w strefie turbulencji i musimy siedzieć w fotelu z zapiętymi pasami). W związku z tym niektórzy pasażerowie są narażeni na duszności czy zaostrzenie chorób układu krążenia. Tymczasem w samolocie są ograniczone sposoby udzielenia pomocy. Awaryjne lądowanie i transport do szpitala zajmuje znacznie więcej czasu, a w dodatku generuje ogromne koszty i utrudnienia dla pozostałych pasażerów.

Jakie są przeciwwskazania do lotu samolotem?

Choroby układu krążenia

Latać nie powinny osoby po przebytym niedawno udarze mózgu czy zawale serca. Przeciwwskazaniem jest również dławica piersiowa, zakrzepica żył głębokich czy niestabilna choroba wieńcowa

Choroby układu oddechowego

Podróż samolotem jest niewskazana dla osób z odmą płucną i innymi schorzeniami, które utrudniają oddychanie.

Choroby zakaźne

Na pokład samolotu nie powinny wsiadać osoby z wysoko zakaźnymi schorzeniami, które przenoszą się drogą kropelkową. Chodzi więc w szczególności o ospę wietrzną, grypę, krztusiec, gruźlicę czy Covid-19.

Inne schorzenia

Przeciwwskazaniem do podniebnego rejsu są też problemy laryngologiczne - infekcje uszu i zatok, anemia sierpowata, choroba dekompresyjna, a także zaburzenia psychiczne (łącznie z silnym lękiem przed lataniem).

Inne przeciwwskazania do lotu samolotem

Latać nie powinny również kobiety w zaawansowanej ciąży (po 36. tygodniu lub po 32. w przypadku ciąży mnogiej), noworodki, osoby tuż po przebytych zabiegach chirurgicznych, a także osoby, które w ciągu 12-24 godzin przed lotem nurkowały.

W samolocie panują specyficzne warunki, które mogą nasilać objawy niektórych chorób Mariusz Grzelak/REPORTER East News

Jakie są uboczne skutki latania samolotem?

Lot samolotem to najszybszy i najwygodniejszy sposób podróżowania na dużych odległościach. Mimo to wiąże się też z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. Suche powietrze w kabinie sprzyja odwodnieniu i może wywoływać objawy typowe dla alergii. Najczęstszą dolegliwością odczuwaną przez pasażerów jest problem z uszami - uczucie zatkania i ból, które mogą się utrzymywać nawet dobę po lądowaniu. Długotrwałe siedzenie sprzyja też powstawaniu zakrzepów i może być obciążające dla kręgosłupa. Przekraczanie stref czasowych zazwyczaj kończy się jet lagiem, czyli zakłóceniem rytmu dobowego, zmęczeniem, apatią i dekoncentracją. Długie loty wiążą się też ze stresem i zmęczeniem. Lekarze ostrzegają też przed noszeniem soczewek kontaktowych na pokładzie samolotu - znacznie zwiększa to ryzyko infekcji oka, a także podrażnienia i nadmiernego wysuszenia spojówek.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play