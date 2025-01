Ile zatem zapłacimy średnio za tygodniowy urlop w danych destynacjach? Malta , czyli wyspa wiecznej wiosny, może okazać się korzystna cenowo - nawet w szczytowym sezonie wakacyjnym. Istotne jest jednak nieodkładanie zakupu podróży na ostatnią chwilę, a organizację wycieczki z wyprzedzeniem. Dla przykładu, jesteśmy w stanie zarezerwować lot i 7-dniowy nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym za ok. 1200 zł za osobę. Na dany moment najlepsze ceny oferowane są z lotniska Katowice-Pyrzowice. Jeśli jednak chcemy wybrać się na wakacje przynajmniej z dwoma posiłkami, to koszty podobnych podróży w maju rozpoczynają się od ok. 1800 zł.

Ekspert wskazuje, że w kontekście turystyki wyjazdowej na wysokiej pozycji powinni utrzymać się liderzy dotychczasowych rankingów, tacy jak: Włochy, Hiszpania i Grecja. Ciekawe oferty znajdziemy np. do Rimini lub Rzymu z Wrocławia i Katowic. Ceny za lot i hotel na 7 dni za jedną osobę zaczynają się już od 800 zł za osobę. Są to opcje bez wyżywienia, jednak wybierając się do Włoch, warto skupić się na delektowaniu lokalnych potraw w mieście, gdyż mają niepowtarzalny klimat. Jest to świetna opcja dla osób, które lubią zwiedzać i eksperymentować.