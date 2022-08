Spis treści: 01 Czym kusi Turcja?

02 Rosjanie w Turcji. Czego się spodziewać?

Ceny towarów i usług rosną na całym świecie i nie omija to też kosztów wycieczek zagranicznych. Branża turystyczna ocenia, że w tym sezonie ceny wyjazdów podrożały o ok. 20 procent. Szacuje się, że mogą wzrosnąć jeszcze o kolejne 10 proc. Z pewnością więc jeszcze więcej osób wybiera wypoczynek w taniej (choć droższej niż rok temu) Turcji.

Czym kusi Turcja?

Turystyczne atrakcje Turcji to przede wszystkim piękne plaże i tętniące życiem kurorty. Kraj kusi połączeniem orientu z europejskością, wspaniałą historyczną architekturą Stambułu i niezapomnianymi krajobrazami Kapadocji. Jeśli nie chcemy całego wyjazdu spędzić na plaży lub obok basenu, z pewnością warto wpisać na swoją listę co najmniej kilka ważnych i atrakcyjnych lokacji.



Zdjęcie W tureckim Bodrum życie tętni 24 godziny na dobę. To prawdziwy raj dla plażowiczów i imprezowieczów / Sergei Bobylev\TASS / Agencja FORUM

Błękitny Meczet, Pałac sułtański Topkapi, Meczet Sulejmana, świątynia Hagia Sophia i Wielki Bazar to obowiązkowe miejsca, które każdy powinien zobaczyć, będąc w Stambule. Miasto samo w sobie jest również ciekawe, gdyż stanowi połączenie nowoczesności i tradycji.

Będąc w Turcji, z pewnością warto wybrać się do leżącej pomiędzy Morzem Czarnym a górami Taurus Kapadocji, by podziwiać tam słynne formacje skalne.



Entuzjaści sanatoriów i zdrowego wypoczynku mogą odwiedzić miasto Pamukkale, gdzie znajduje się źródło znanych na całym świecie leczniczych wód mineralnych.

Zdjęcie Widok balonów nad wzgórzami Kapadocji jest niezwykłym przeżyciem dla każdego / 123RF/PICSEL

Wśród atrakcji Turcji warto wymienić też starożytne miasto Efez, które figuruje na liście zabytków klasy zerowej UNESCO. Będąc tam, obowiązkowo trzeba zobaczyć najbardziej znany zabytek Efezu Artemizjon, zaliczający się do siedmiu starożytnych cudów świata.

W Turcji leżą również ruiny starożytnej Troi, którą rozsławił w swoim eposie Homer.

Choć Stambuł jest symbolicznym sercem Turcji, to Ankara jest jej prawną stolicą. To także bardzo stare miasto, pełne zabytków. Wybierając się do Ankary warto zobaczyć świątynie bogini Romy i cesarza Augusta wybudowane w 20 roku p.n.e., a także mauzoleum Mustafy Atatürka.

Zdjęcie Turcja to dobry kierunek na krótsze, kilkudniowe wakacje / Sergei Bobylev\TASS / Agencja FORUM

Rosjanie w Turcji. Czego się spodziewać?

Po rozpoczęciu barbarzyńskiej inwazji na Ukrainę wiele krajów Europy nałożyło sankcje na Rosjan i nie spogląda życzliwie na ich urlopową obecność. Turcja nie wpisała się w ten trend. Oficjalne stanowisko państwa wyraża gościnność i zaprasza turystów z imperium Putina do wypoczywania na tureckich plażach. Dlatego też w tym sezonie Rosjan w tym kraju wypoczywa bardzo wielu.

Choć władze tureckie cieszą się z zysków z turystyki, to osoby prywatne reagują różnie na obecność obywateli Federacji Rosyjskiej. Spotykają się oni bardzo często z ostracyzmem, krzywymi spojrzeniami, wiele osób np. w hotelach nie chce spożywać posiłków w ich towarzystwie. Jakiś czas temu do przestrzeni medialnej trafił nawet pomysł, by Rosjan odseparować od innych turystów w pewnego rodzaju gettach.

