Urlop wychowawczy. Kto może skorzystać i kiedy?

Urlop wychowawczy - kto może z niego skorzystać?

Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać jedynie rodzice zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Ten rodzaj urlopu nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. By uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, należy również posiadać łączny staż pracy - a więc niekoniecznie na aktualnym stanowisku - przekraczajacy 6 miesięcy.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny i w czasie jego trwania nie przysługuje rodzicowi prawo do zasiłku. Niemniej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne są opłacane przez Skarb Państwa.

Na urlop wychowawczy możemy udać się w okresie pierwszych sześciu lat życia naszego dziecka. Jeśli nie zostanie wykorzystany do dnia tych urodzin, niewykorzystane dni przepadają. Rodzic nie musi decydować się na pełen wymiar urlopu jednorazowo. Może być on podzielony maksymalnie na pięć części. W przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością urlop wychowawczy rodzic może wykorzystać do 18. roku życia dziecka.

Długość urlopu wychowawczego opisuje się zwyczajowo jako "35+1". Oznacza to, że jeden z rodziców może wykorzystać 35 miesięcy tego rodzaju zwolnienia, a drugiemu przysługuje jeden miesiąc wolnego. Nie ma możliwości dzielenia się czasem przysługującego urlopu w innych proporcjach, ani "użyczenia" swojego czasu drugiemu rodzicowi. Sytuacja ta zmienia się w przypadku śmierci lub utraty praw rodzicielskich przez jednego z rodziców. Wtedy rodzic samotnie opiekujący się dzieckiem może wykorzystać 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlopu wychowawczego nie można kontynuować po szóstym roku życia dziecka. Jeśli zaczniemy więc z niego korzystać, gdy nasze dziecko będzie miało ponad 3 lata, to wymiar urlopu zostanie zmniejszony.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy przedłożyć pracodawcy 21 dni przed planowanym początkiem tegoż. Wniosek taki można również wycofać, jeśli nasza sytuacja życiowa lub plany się zmienią - niemniej wedle przepisów należy to zrobić nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu.



