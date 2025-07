Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie lubuskim. Ruszaj z nami w drogę!

Wielkopolska to nie tylko Kraina 100 Jezior

Kiedy myślimy o wypoczynku nad wodą w Wielkopolsce, na myśl najczęściej przychodzi słynna Kraina 100 Jezior - okolice Sierakowa, Międzychodu i Kwilcza. To miejsce zasłużenie cieszy się popularnością - zróżnicowane jeziora, świetna infrastruktura turystyczna i gęste lasy tworzą idealne warunki do spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Możemy tam i aktywnie spędzać czas, i odpoczywać na plaży, delektując się ciszą i bliskością natury.

Jednak Wielkopolska ma znacznie więcej do zaoferowania. Równie malownicze i warte odwiedzenia są pojezierza Gnieźnieńskie i Chodzieskie, położone na wschodzie i północnym wschodzie regionu. To właśnie tu, między lasami, z dala od miejskiego zgiełku, znajduje się największe i zarazem najczystsze jezioro województwa - Jezioro Powidzkie. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą, czystej wody oraz niespiesznego, sielskiego wypoczynku.

Jezioro Powidzkie perełką regionu. Czym się wyróżnia?

Jezioro Powidzkie leży w gminie Powidz, nieco ponad 20 km od Gniezna i około 80 km od Poznania. To doskonałe miejsce zarówno na weekendowy wypad, jak i dłuższy urlop - bliskość trasy szybkiego ruchu i dobre połączenia drogowe sprawiają, że dojazd jest szybki i wygodny. Cała okolica ma charakter typowo wypoczynkowy - to nieco senne, spokojne wsie i miasteczka, lasy, łąki i gospodarstwa agroturystyczne.

Samo jezioro robi ogromne wrażenie. Zajmuje powierzchnię ponad 1000 hektarów, ma ponad 12 km długości i miejscami osiąga głębokość ponad 45 metrów, przez co stanowi jedno z najgłębszych naturalnych zbiorników w Wielkopolsce. Jego średnia głębokość również jest imponująca i wynosi około 14 metrów.

To jezioro polodowcowe o wydłużonym kształcie i dobrze rozwiniętej linii brzegowej. Mnogość zatoczek, wysp i cypelków sprawia, że każdy znajdzie tu przestrzeń dla siebie.

Najczystszy akwen Wielkopolski. To nie przypadek

Na przestrzeni lat Jezioro Powidzkie zyskało miano najczystszego zbiornika w regionie - i nie są to puste słowa. Przejrzystość wody jest tu absolutnie wyjątkowa, a potwierdzają to konkretne dane. W czerwcu 2023 roku specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) zmierzyli widoczność wody za pomocą klasycznego krążka Secchiego. Wynik? Aż 10,38 metra. To rekord - wcześniej najwyższy wynik zanotowany w 2008 roku wynosił "zaledwie" 7,6 metra.

Krystalicznie czysta woda Jeziora Powidzkiego to nie przypadek, lecz efekt świadomej ochrony i korzystnego położenia. Po pierwsze, w pobliżu jeziora nie ma większych zakładów przemysłowych ani intensywnie użytkowanych pól rolnych. Zlewnia jeziora została objęta strefą ochronną, co skutecznie ogranicza napływ zanieczyszczeń. Po drugie, jezioro i jego okolica znajdują się w granicach obszaru Natura 2000 - to oznacza restrykcyjną ochronę przyrody, troskę o bioróżnorodność i rozwój turystyki w zgodzie z ekosystemem.

Dzięki temu powidzkie wody nie tylko błyszczą w słońcu, ale też zachęcają do kąpieli, nurkowania i wszelkich form aktywności wodnej. Co więcej - jezioro ma status wód I klasy czystości, co w praktyce oznacza, że możemy w nim pływać bez żadnych obaw.

Plaże nad Jeziorem Powidzkim - złoty piasek i błękit wody

Jednym z największych atutów Jeziora Powidzkiego są jego plaże. Szerokie, piaszczyste i zadbane - to miejsca, w których można zarówno wypocząć z książką, jak i aktywnie spędzić dzień z rodziną.

Duże znaczenie ma tu nie tylko sama jakość piasku, ale też czystość wody i infrastruktura - wiele kąpielisk jest strzeżonych, a przy plażach znajdują się toalety, punkty gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Najbardziej rozpoznawalna i najchętniej odwiedzana jest tzw. Dzika Plaża, zlokalizowana przy zachodniej odnodze jeziora. Choć nazwa pochodzi jeszcze z czasów PRL-u, dziś może wprowadzać w błąd - miejsce zdecydowanie przestało być "dzikie", a obecnie ma charakter w pełni rekreacyjny - funkcjonuje tu strzeżone kąpielisko, a cała okolica została starannie zagospodarowana. To właśnie tu zjeżdżają się miłośnicy plażowania z całej Wielkopolski.

Kolejna popularna lokalizacja to plaża Łazienki - centralnie położona w miejscowości Powidz. To również miejsce ze strzeżonym kąpieliskiem, dogodnym dojściem do promenady i licznymi udogodnieniami dla turystów. W sezonie bywa tu tłoczno, ale atmosfera jest wakacyjna i sprzyja wypoczynkowi.

Warto też odwiedzić inne kąpieliska - m.in. w Przybrodzinie, Giewartowie czy Anastazewie. Każde z nich ma swój urok i odmienny klimat. Nad jeziorem działają także liczne pola namiotowe, domki letniskowe, pensjonaty i kempingi - można więc zaplanować zarówno budżetowy weekend, jak i luksusowe wakacje.

Jezioro Powidzkie słynie z wyjątkowych zachodów słońca, które możemy oglądać z plaż lub żaglówek Przemyslaw Ceglarek 123RF/PICSEL

Sporty wodne i aktywny wypoczynek - dla każdego coś miłego

Jezioro Powidzkie to także raj dla miłośników sportów wodnych i wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Działają tu liczne szkółki i kluby żeglarskie, które oferują zarówno kursy dla początkujących, jak i wypożyczalnie sprzętu dla zaawansowanych.

Sprzyjające warunki wiatrowe sprawiają, że jezioro jest idealnym miejscem dla windsurferów i kitesurferów. Co istotne - jezioro nie jest zbyt zatłoczone, więc bez problemu można znaleźć przestrzeń dla siebie. Osoby, które wolą spokojniejsze formy aktywności, mogą wypożyczyć kajak lub rower wodny. Powidzkie zatoki i malownicza linia brzegowa aż proszą się o eksplorację.

Jezioro Powidzkie to również jedno z najlepszych miejsc do nurkowania w regionie. Przejrzysta woda, zróżnicowane dno i dobra infrastruktura przyciągają zarówno początkujących, jak i doświadczonych nurków.

Nie zapominajmy o wędkarzach - jezioro obfituje w sandacze, szczupaki, leszcze i okonie. Wędkować można zarówno z brzegu, jak i z łodzi.

Okolice jeziora oferują również wiele atrakcji na lądzie, w tym liczne szlaki rowerowe i piesze. Spacer lasem, zachód słońca nad wodą, a potem kolacja w jednej z lokalnych knajpek? Brzmi jak idealny plan na letni weekend.

Podróże osobiste: Miasto złotników i magnatów Karolina Burda INTERIA.PL

***

O akcji "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!

"Nomada": Najbardziej "uquestowane" województwo w Polsce. Wielkopolska, jakiej nie znacie INTERIA.PL