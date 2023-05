Polskie Koleje Państwowe, choć wciąż daleko im do doskonałości, starają się ułatwić klientom procedurę zwrotu biletów zakupionych z wyprzedzeniem. To naturalna konsekwencja tego, iż przewoźnik od dawna promuje praktykę nabywania ich odpowiednio wcześniej, oferując różnego rodzaju zniżki i promocje.

Zarówno w przypadku biletów zakupionych przez internet jak i stacjonarnie, mamy prawo do ich zwrotu. Czas jednak na skorzystanie z tej możliwości jest nieco ograniczony, a przewoźnik pobiera zazwyczaj prowizję, której wysokość zależy od rodzaju połączenia.

Reklama

PKP zwrot biletu online

Zdjęcie Pieniądze za niewykorzystany bilet można odzyskać / 123RF/PICSEL

Najłatwiejszą opcją, jaką mamy do wyboru jest zwrot za pomocą serwisu internetowego, o ile bilet nabyliśmy również tą drogą. Podczas płacenia za przejazd, możemy założyć konto w serwisie PKP, chyba że już takowe posiadamy. W takiej sytuacji bilet dopisywany jest do niego, a w systemie pojawia się opcja "rezygnuj".

Korzystając z niej możemy praktycznie od razu zwrócić bilet, a pieniądze zostaną wysłane nam na konto, z którego dokonaliśmy opłaty. Każdy przewoźnik ma swoją politykę dotyczącą szczegółów związanych ze zwrotami, warto więc wczytać się w regulamin. Jednak zarówno koleje regionalne, jak i ogólnopolskie oferują, a wręcz zachęcają do założenia konta, dzięki któremu zwrot będzie w miarę wygodny. Na przesłanie pieniędzy przewoźnik ma 30 dni.

PKP Intercity zwrot biletu online

Dość łatwy sposób zwrotu biletu umożliwia PKP Intercity. W tym wypadku również najszybszą i najłatwiejszą metodą jest wykorzystanie założonego wcześniej w systemie konta. Po zalogowaniu wybieramy bilet, który chcemy zwrócić, klikamy "rezygnuj" i potwierdzamy chęć otrzymania zwrotu pieniędzy. IC pobiera od tej procedury prowizję.

Jak zwrócić bilet PKP bez rejestracji? PKP zwrot biletu bez konta

Zdjęcie Spóźniłeś się na pociąg lub zrezygnowałeś z podróży? Spokojnie, pieniądze możesz odzyskać / Wlodzimierz Wasyluk / Agencja FORUM

Co w wypadku, gdy nie mamy konta, a kupując bilet przez stronę internetową wybraliśmy opcję kupna bez rejestracji? Wtedy na podany w czasie zakupu adres mailowy otrzymujemy specjalny link, kierujący do zakładki z panelem użytkownika. Należy znaleźć na swojej skrzynce mailowej wiadomość od przewoźnika, kliknąć w link i wtedy rozpocząć procedurę zwrotu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czytaj więcej: Podróż jak z koszmaru. Czy mogła wydarzyć się na każdym polskim dworcu?

Zwrot biletu PKP zakupionego w kasie

Czy możemy zwrócić bilet kupiony tradycyjną metodą w okienku? Jak najbardziej. Trzeba będzie oczywiście skorzystać z tego samego sposobu, czyli fizycznie udać się do kasy i zgłosić chęć oddania biletu. Co ważne, nie musi być to ta sama sama, w której dokonaliśmy zakupu! W przeciwieństwie do zwrotów internetowych, nie ma potrzeby czekania na pieniądze, gdyż pracownik w kasie od razu wydaje je w gotówce.

W kasie zwrócić można także bilet kupiony online. Ale już nie w każdej. Na stronie PKP udostępniona jest lista specjalnych kas, w których rozpoczęcie takiej procedury jest możliwe. Wtedy udając się do takiego miejsca, zostaniemy poproszeni o wypełnienie papierowego wniosku o zwrot biletu online.

Jaki jest czas na zwrot biletu PKP?

Kluczową sprawą przy zwrocie zakupionych z wyprzedzeniem biletów PKP jest czas. To główny i w zasadzie jedyny warunek, który należy spełnić, jeśli chce się otrzymać pieniądze z powrotem.

Aby skorzystać z opisanych wyżej procedur zwrotu należy dokonać:

- w PKP Intercity do pięciu minut przed planowanym odjazdem (niegdyś było to 15 minut)

- u przewoźników regionalnych przeważnie do 15 minut przed planowanym odjazdem

- w przypadku połączeń międzynarodowych dzień lub godzinę przed planowanym odjazdem (możliwe są obie procedury, ale inne są stawki prowizji pobieranej przez PKP)

- do 60 minut po odjeździe pociągu PKP Intercity w kasie znajdującej się w miejscu wyjazdu widniejącym na bilecie

- do trzech miesięcy w połączeniach POLREGIO, pod warunkiem okazania poświadczenia przez pracownika drużyny konduktorskiej o niewykorzystanym bilecie.

Zdjęcie Prowizja od zwrotu za przejazd Pendolino będzie wyższa / 123RF/PICSEL

Czytaj więcej: Polska na własne oczy: Kolejowe bingo. Uroki podróżowania koleją w Polsce

Zwrot biletu w PKP - prowizja

Każdy przewoźnik kolejowym, zarówno Intercity jak i linie regionalne, pobiera prowizję za zwrot biletu na pociąg. Wysokość prowizji, czy konkretniej kwoty tytułem odstępnego, jest zależna od rodzaju połączenia, linii oraz tego, kiedy złożymy naszą prośbę.

Przewoźnicy regionalni, tacy jak POLREGIO, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie czy Koleje Mazowieckie pobierają od 5 do 20 proc. W PKP Intercity wygląda to następująco:

15 proc. przy biletach kupionych online na połączenia krajowe pociągami TLK, IC oraz EIC

20 proc. przy biletach kupionych online na połączenia krajowe pociągami EIP

5 proc. przy biletach kupionych w kasie na połączenia krajowe, zwróconych dzień przed planowanym odjazdem

10 proc. przy biletach kupionych w kasie na połączenia krajowe, zwróconych do 30 minut przed planowanym odjazdem

20 proc. przy biletach kupionych w kasie, zwróconych tuż przed odjazdem (wtedy, gdy do odjazdu zostało mniej niż 30 minut)

20 proc. przy biletach na połączenia międzynarodowe, zwróconych na dzień przed planowanym odjazdem

50 proc. przy biletach na połączenia międzynarodowe, zwróconych na godzinę przed planowanym odjazdem

Wymiana biletu Intercity

Kwotą odstępnego nie jest natomiast obarczona wymiana biletu na inny, na zasadach ustalonych przez przewoźnika. Jeśli posiadamy wspomniane konto, to w przypadku biletów IC wymiany dokonamy przez internet, wchodząc w zakładkę z opłaconymi przejazdami. Uwaga: procedura wygląda tak, że najpierw płacimy za drugi bilet, a dopiero potem IC zwraca całość za pierwszy. Wymiany również należy dokonać odpowiednio wcześniej, przed odjazdem pociągu.