European Best Destinations po raz kolejny przedstawiło ranking najlepszych kierunków na wakacje w Europie. Zwycięzców wybrano na podstawie 1,2 miliona głosów ankietowanych z 139 państw. Jak przekazał "Forbes", oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbyła się 4 marca na targach turystycznych ITB Berlin. Który kraj zwyciężył w plebiscycie?

Kristjan Staničić, dyrektor Chorwackiej Narodowej Wspólnoty Turystycznej (CNTB), cytowany przez croatiaweek.com, podkreślił, że zainteresowanie Chorwacją na targach ITB oraz nagroda European Best Destinations potwierdzają jej status jako kierunku turystycznej klasy premium.

Jedno jest pewne - w Chorwacji każdy znajdzie coś dla siebie. Marząc o błogim wypoczynku pod palmami, możemy odwiedzić Dalmację. To właśnie tam znajdziemy jedne z najpiękniejszych plaż, ze złocistym piaskiem i turkusową wodą. Miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz natury powinni wybrać się w okolicę Jezior Plitwickich - tam znajdziemy jedne z najbardziej malowniczych ścieżek rowerowych w Europie. Natomiast fani górskich wędrówek mogą udać się do Parku Narodowego Welebitu Północnego, gdzie czekają na nich malownicze szlaki trekkingowe. Chorwacja to także doskonały kierunek dla smakoszy - Istria słynie z wyśmienitej kuchni oraz doskonałych win.