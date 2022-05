Polacy chętnie spędzają urlopy w Chorwacji. W 2019 roku był to zdecydowanie najczęściej wybierany kierunek. Aż 25 proc. turystów zdecydowało się tam pojechać (raport portalu Rankomat). Obecnie sytuacja w branży turystycznej powoli się uspokaja, a w związku z tym Polacy coraz śmielej planują tegoroczny wypoczynek. Wiele osób miało nadzieję, że do Chorwacji będzie można dostać się z Polski bezpośrednio pociągiem. Jakiś czas temu media informowały bowiem o nowym połączeniu linii RegioJet.

Czeski przewoźnik RegioJet w 2021 roku ogłosił wstępny rozkład jazdy pociągów z Krakowa do Rijeki i Splitu. Ta wiadomość zelektryzowała turystów. Jak się okazuje, połączenie nie wystartuje - zgodnie z tym, co przewidywano - w tym roku.

O braku połączenia w czerwcowym rozkładzie jakiś czas temu poinformował na Facebooku dziennikarz Przemysław Adamski. Otrzymał z biura prasowego RegioJet wiadomość, którą postanowił się podzielić:

"RegioJet do tej pory nigdzie nie ogłosił, że pociągi z Polski do Chorwacji pojadą w tym roku. Od czasu otrzymania otwartego dostępu RegioJet weryfikuje możliwość uruchomienia tego pociągu, co, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, z formalnych powodów może być niemożliwe - wnioski o dostęp do infrastruktury na te wakacje składało się w kwietniu 2021 r., kiedy to otwartego dostępu nie mieliśmy. Co więcej, zmieniająca się sytuacja międzynarodowa ma również niemały wpływ i na nasze działania biznesowe. Obecnie RegioJet koncentruje swe polskie wysiłki na utrzymywaniu połączenia humanitarnego do Przemyśla, które działa od trzech tygodni".

To oznacza, że na połączenie będziemy musieli jeszcze poczekać.

Jak dostać się do Chorwacji?

Oczywiście mimo braku bezpośredniego połączenia kolejowego, wakacje w Chorwacji nadal są możliwe. Wiele rodzin trasę pokonuje samochodem. Droga trwa zazwyczaj od 10 do 12 godzin. Tanie linie lotnicze także oferują polskim turystom możliwość szybkiego przelotu do Chorwacji. Bilet dla jednej osoby w obie strony to koszt kilkuset złotych.

Do Chorwacji można także dostać się pociągiem - korzystając z połączenia z przesiadką w Pradze. Taka podróż to koszt około 200-300 złotych (w zależności od dnia tygodnia ceny biletów ulegają zmianie).

