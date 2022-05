Ulubione kierunki wyjazdowe Polaków

W zeszłym roku Polacy chętnie podróżowali do Turcji, Grecji, Bułgarii i Egiptu. Jak wynika z raportu "Zagraniczne wakacje Polaków 2021" Polskiej Izby Turystyki, były to najpopularniejsze kierunki wakacyjne.

W 2021 roku duże znaczenie podczas wyboru podróżniczej destynacji miały przede wszystkim obostrzenia covidowe. Wprowadzenie Unijnego Certyfikatu COVID sprawiło, że Polacy od razu zaczęli rezerwować pierwsze wakacje od wybuchu pandemii.

Już rok temu zauważalny był wzrost cen zagranicznych wakacji. Oszacowano, że Polacy wydawali średnio 6660 zł. Porównując koszty z rokiem 2019, wzrosły one o 277 zł. Poza tym Polacy podnieśli jakość wakacyjnego odpoczynku. Chętniej stawiali na oferty all inclusive i hotele o wyższym standardzie.

Z raportu European Travel Commission wynika, że Polacy są obecnie najchętniej podróżującym narodem w Europie. Okazuje się, że plany wyjazdowe ma aż 80 proc. badanych.

Wakacje 2022. Ile trzeba będzie zapłacić?

Inflacja bije rekordy. Polacy mierzą się z wysokimi cenami w przeróżnych sektorach gospodarki. Jak się okazuje, za tegoroczne wakacje również będą musieli zapłacić więcej. W dużej mierze przyczyniła się do tego sytuacja geopolityczna na świecie, wzrost cen paliwa i walut oraz zwiększony popyt.

Zdjęcie Choć ceny wakacyjnych wyjazdów rosną z tygodnia na tydzień, zainteresowanie wcale nie spada / NurPhoto / Contributor / Getty Images

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData opublikował "Analizę Cen Imprez Turystycznych" dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2022 i obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 1-7 sierpnia 2022 roku. Podkreślono, że cena paliwa lotniczego w porównaniu do zeszłego roku wzrosła nawet o 103,2 proc.

Jak można się dowiedzieć z raportu, ceny wycieczek rosną nawet z tygodnia na tydzień. Podkreślono, że urlop w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 roku w porównaniu z zeszłorocznym terminem będzie droższy o średnio o 533 zł.

Porównując zeszłoroczny sezon, zaobserwowano, że największe roczne wzrosty cen wycieczek znów wystąpiły w Egipcie. Ten rekordowy wynik to średnio 819 złotych. Poza tym, na Wyspach Kanaryjskich odnotowano wzrost o 562 złote.

Nieco mniejsze, ale nadal odczuwalne wzrosty odnotowano w Turcji, Grecji i Bułgarii - wyniosły odpowiednio 456, 443 i 387 złotych.

Wzrost cen w ujęciu rocznym zaobserwowano także w Albanii, na Cyprze, w Hiszpanii kontynentalnej i Maroku. Oszacowano, że jest to średnio 753, 724, 657 i 616 złotych. Na Majorce i we Włoszech nastąpił natomiast średni wzrost o 582 i 536 złotych. Nieco mniej wzrosły ceny w Portugalii, Tunezji i na Malcie, bo o średnio 413, 277 i 191 złotych.

Gdzie opłaca się lecieć na wakacje 2022?

W tym roku prognozowano, że branża turystyczna podniesie się po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Jednak sytuacja na świecie i wojna w Ukrainie niekorzystnie wpływają na koszty wakacji.

Zdjęcie W zeszłym roku Polacy chętnie podróżowali do Turcji, Grecji, Bułgarii i Egiptu / MAREK ZAJDLER/East News / East News

Według badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, czynniki związane z wysoką inflacją i sytuacją geopolityczną mają wpływ na decyzje wakacyjne Polaków. Okazuje się, że mimo to chcą jednak wyjeżdżać na zagraniczne wycieczki.

Nie wygląda na to, by ceny w najbliższym czasie zaczęły spadać, więc trzeba się spieszyć z zakupem wycieczek. Najbardziej opłacalnym kierunkiem na wyjazd w pierwszych dniach sierpnia 2022 roku będzie Tunezja kontynentalna i Djerba, Bułgaria, Turcja Egejska i Riwiera. Wszystko to przez stosunek cen do jakości plaż oraz warunków klimatycznych.

