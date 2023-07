Spis treści: 01 Wyspa Cres zachwyca swoją różnorodnością

02 Miasto Cres - jedna z największych atrakcji wyspy

03 Miasteczko Beli, zwane "krainą sępa płowego"

04 Spokój, cisza i bliskość natury. Najpiękniejsze plaże wyspy Cres

Turyści decydujący się na wypoczynek na chorwackich wyspach zazwyczaj kierują się konkretnymi preferencjami. Jeśli lubimy popularne kurorty, z pewnością spodoba nam się wyspa Hvar. Dla miłośników plażowania najlepszym wyborem będzie Brač z czystą wodą i białymi plażami. Z kolei wyspa Mljet to raj dla fanów przyrody.

Jednakże jeśli chcemy uciec od tłumów, a także cieszyć się różnorodnością krajobrazów i atrakcji zdecydowanie powinniśmy udać się na wyspę Cres. Dzięki mniejszej popularności tego miejsca nawet w szczycie sezonu znajdziemy spokojne i ustronne plaże oraz miasteczka. Przekłada się to również na ceny restauracji i sklepów - jest tam taniej niż na wyspach Hvar czy Brač.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Chorwacja zdecydowała. Fatalne wieści dla polskich turystów

Wyspa Cres zachwyca swoją różnorodnością

Wyspa Cres leży w północnej Chorwacji, niedaleko Istrii oraz wyspy Krk. Z pewnością wielu zdziwi fakt, że Cres jest największą wyspą tego kraju. Jej powierzchnia wynosi 404 km kwadratowe, co sprawia, że jest również drugą co do wielkości wyspą Adriatyku. Dlaczego więc największa wyspa Chorwacji, nie jest tak popularna wśród turystów?

Na to pytanie bardzo ciężko znaleźć odpowiedź, ponieważ wyspie Cres niczego nie brakuje. Znajdziemy tam piękne i łagodne plaże, szlaki turystyczne, ciekawe zabytki, urokliwe miasteczka, a także malownicze jezioro. Fakt, że miejsce to nie zostało odkryte przez turystów, dodatkowo sprawia, że panuje tam spokojna atmosfera i niepowtarzalny klimat.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Słowa-klucze w Chorwacji. Naucz się na pamięć, a będziesz królem turnusu

Miasto Cres - jedna z największych atrakcji wyspy

W miasteczku Cres życie toczy się powolnym tempem. Najbardziej atrakcyjną okolicą jest oczywiście starówka miasta, gdzie znajdziemy wiele kawiarni i restauracji. Możemy zwiedzić tam XVI-wieczną loggię, która niegdyś stanowiła siedzibę dawnych władz miejskich. Inną atrakcją godną odwiedzenia jest Porta Marcella, czyli brama miejska z wyrzeźbionym lwem weneckim. Wieczorami warto wybrać się na spacer wzdłuż zacisznej zatoki.

Pełna uroku architektura miasta pochodzi z czasów, gdy wyspa znajdowała się pod rządami Wenecjan. Kolorowe kamieniczki z charakterystycznymi okiennicami sprawiają, że Cres przypomina włoskie miasteczko.

Na uboczu miasta mieści się klasztor franciszkanów z pięknym kamiennym dziedzińcem i kościołem. Warto zatrzymać się tam na dłuższą chwilę, by w pełni chłonąć atmosferę tego zacisznego miejsca. Na terenie klasztoru znajduje się ogród z gajem oliwnym.

Zdjęcie Miasto Cres położone jest w malowniczej zatoce otoczonej wzgórzami / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Polacy tłumnie ciągną do tego kurortu w Chorwacji. Służby apelują o ostrożność

Miasteczko Beli, zwane "krainą sępa płowego"

Beli swego czasu było największą i najliczniej zamieszkiwaną osadą na wyspie. Z tej położonej na zielonym wzgórzu miejscowości możemy podziwiać niebywały krajobraz chorwackiego wybrzeża.

Historia tego miejsca sięga 4 tysiące lat wstecz. Z uwagi na strategiczne położenie wzgórza (130 m n.p.m.) za czasów Imperium Rzymskiego wzniesiono tam miasto, które niegdyś nazywano "głową wyspy". Odwiedzając Beli, koniecznie musimy zobaczyć kamienny most nad kanionem Potok. Na wschodnim wybrzeżu Adriatyku jest to jedyny zachowany w całości most rzymski.

Miasteczko ma niepowtarzalny klimat. Obecnie zamieszkuje je około 40 osób. Nietypową atrakcją w okolicy, która czeka na przyjeżdżających, są nadmorskie skały. Zamieszkują je sępy płowe, dlatego też Beli nazywane jest krainą tych ptaków.

Zdjęcie Beli to pełne uroku niewielkie miasteczko wzniesione na wysokim wzgórzu / 123RF/PICSEL

Spokój, cisza i bliskość natury. Najpiękniejsze plaże wyspy Cres

Wyspa Cres to raj dla plażowiczów, a także miłośników spędzania czasu na łonie natury. Znajdziemy tam wiele malowniczych zatoczek, puste i dzikie plaże oraz piękne szlaki turystyczne prowadzące przez wzgórza i gaje oliwne.

Dla osób, które poszukują pięknych plaż z zachwycającymi widokami, idealną propozycją będzie Sveti Ivan niedaleko wioski Lubecnice. Ulokowana jest ona pod mierzącym niemal 380 metrów zielonym wzgórzem. Do plaży prowadzi wąska ścieżka, a taki spacer zajmuje około 40 minut w jedną stronę. Trudna dostępność to jeden z powodów, dla których ta otoczona bujną zielenią i lazurową wodą zatoczka zazwyczaj jest bardzo spokojnym miejscem.

Zdjęcie Na rajskiej plaży przy miejscowości Lubenice nawet w szczycie sezonu nie spotkamy tłumów / 123RF/PICSEL

Inną wspaniałą plażę znajdziemy na północy wyspy w okolicy Porozina. To dzikie i rajskie miejsce jest dość trudno dostępne, a aby się tam dostać, trzeba pokonać leśną ścieżkę biegnącą w dół. Malownicze wzgórze osłania plażę od wiatru, natomiast rosnące wokół niej drzewa dają plażowiczom cień. Woda w zatoce jest czysta i ciepła dlatego jest to idealne miejsce na kąpiele.

Plażą, którą również warto odwiedzić, jest Krušćica. Jest to niewielka żwirowa plaża położona w zatoce w pobliżu miasta Merag. Z uwagi na różnorodność biologiczną, zatoka znajduje się pod ochroną. Nawet w szczycie sezonu nie zastaniemy tam wielu turystów, więc jest to idealne miejsce na odpoczynek z dala od zgiełku kurortów.