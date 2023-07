Spis treści: 01 Pomorze to zdecydowanie więcej niż plaże i nadmorskie deptaki

02 Gdzie najwięcej atrakcji nad polskim morzem?

03 Co robić, gdy pada nad morzem?

04 Gdzie nad morzem jest dużo atrakcji dla dzieci?

Pomorze to zdecydowanie więcej niż plaże i nadmorskie deptaki

Morze Bałtyckie to niezwykle popularny kierunek wakacyjny. Każdego roku Polacy z całego kraju jadą na północ, by zażyć nieco słońca na piaszczystych plażach oraz skosztować ryb w smażalniach.

Jednak mało kto wie, że tereny nadmorskie obfitują nie tylko w kąpieliska i miejsca do opalania. Nad Morzem Bałtyckim znajduje się również wiele interesujących atrakcji, które doskonale urozmaicą wakacyjny pobyt.

Mowa tu o różnego rodzaju muzeach, parkach linowych, lunaparkach czy wystawach. Miejsca te z pewnością stanowią ciekawą odskocznię od wakacyjnego plażowania.

Gdzie najwięcej atrakcji nad polskim morzem?

Z pewnością najwięcej atrakcji nad polskim morzem znajduje się w Trójmieście i jego okolicach. Będąc na wakacjach nad Bałtykiem warto wybrać się do Gdańska, by zobaczyć starówkę, słynny pomnik Neptuna czy pójść do jednej z restauracji usytuowanych nad Motławą. Ciekawą propozycją jest również wypad na Westerplatte oraz malowniczą Wyspę Sobieszewską.

Będąc w Gdańsku warto również udać się na spacer do Parku Oliwskiego. Umiejscowiony w jednej z najbardziej klimatycznych dzielnic Gdańska (Oliwie) park to doskonała propozycja na rodzinny spacer. Miłośnicy sztuki mogą również zawitać do Pałacu Opatów, w którym to organizowane są różne wystawy polskich i zagranicznych artystów.

Zdjęcie Obowiązkowym punktem pobytu nad Bałtykiem jest zwiedzanie Gdańska / 123RF/PICSEL

Co robić, gdy pada nad morzem?

Co robić, gdy pogoda nad morzem nie sprzyja? Dla urlopowiczów deszcz często oznacza zepsute wakacje. Jednak nic straconego. Warto wtedy skupić się na różnego rodzaju wystawach lub spędzić czas w muzeum. Będąc w Trójmieście, nietrudno znaleźć takie miejsca.

Bardzo dobrym wyborem jest Muzeum II Wojny Światowej. Zostało otwarte w 2017 roku i codziennie przyciąga mnóstwo odwiedzających. Osoby zwiedzające muzeum mają okazję zobaczyć wystawę główną o II wojnie światowej oraz wystawy czasowe. Zostały również przygotowane specjalne wystawy dla dzieci poniżej 12. roku życia. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) muzeum jest czynne od środy do niedzieli, od godziny 10.00 do 20.00 oraz we wtorki od 10.00 do 16.00. Bilety normalne kosztują 29 zł, a ulgowe 22 zł.

Ciekawą atrakcją, w szczególności dla dzieci, jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Miejsce to zawiera różne interaktywne wystawy, dzięki którym najmłodsi będą mogli zaspokoić swoją ciekawość świata i jednocześnie doskonale się bawić. Bilety normalne kosztują 25 zł, a ulgowe 20 zł. Co więcej, dzieci do lat 2 mogą liczyć na bezpłatny wstęp.

Zdjęcie Park Oliwski to urokliwy zakątek Gdańska. Idealny na leniwe spacery w otoczeniu natury / Wojciech Stróżyk / Reporter

Gdzie nad morzem jest dużo atrakcji dla dzieci?

Lunaparki czy parki linowe to jedne z tych atrakcji, na które najchętniej uczęszczają turyści. Gdzie nad polskim morzem można je znaleźć? Z pewnością jednym z takich miejsc jest Władysławowo.

Wczasowicze mogą korzystać z uroków jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce. We Władysławowie działa Lunapark Sowiński, którego początki sięgają 1997 roku. Wesołe miasteczko przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest otwarte od 10.00 do 23.00. Bilety na poszczególne atrakcje kosztują od 10 do 40 zł.

Młodzi entuzjaści pokonywania torów przeszkód mogą wybrać się na park linowy. Koszt wstępu zależy od stopnia trudności danej trasy. Za wejście trzeba zapłacić od 23 zł do 56 zł. Warto również wybrać się do Muzeum Iluzji otwartego codziennie od 10.00 do 21.00. Bilety wstępu do tej atrakcji turystycznej kosztują 17 zł (bilet ulgowy) oraz 19,50 zł (bilet normalny).

