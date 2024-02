Spis treści: 01 Kiedy i jak przycinać piwonie?

02 Jak przyciąć piwonie na wiosnę?

03 Czy obcinać liście piwonii?

04 Jak zadbać o piwonie na wiosnę?

Kiedy i jak przycinać piwonie?

Istnieje ponad 35 odmian piwonii - rośliny należącej do rodziny piwoniowatej. W Polsce najczęściej uprawia się piwonie chińskie i lekarskie - są to odmiany peonii bylinowych, a także piwonie krzewiaste. Od odmiany tej rośliny zależy późniejsze przycinanie piwonii, ponieważ byliny kwitną na pędach jednorocznych, a krzewiaste na pędach zeszłorocznych.

Kiedy przycinać piwonie? Niezależnie od gatunku należy regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany. Piwonia kwitnie w maju i czerwcu, a dzięki przycinaniu przekwitłych kwiatów chronisz roślinę przed chorobami. To jednak nie jest jedyny rodzaj cięcia, który należy wykonać na tym ozdobnym krzewie.

Piwonie bylinowe najlepiej przycinać na jesień. Wówczas wszystkie pędy tnie się nisko nad ziemią. Zupełnie inaczej traktuje się piwonie krzewiaste. Odmiana ta zachowuje liście na zimę. Można ją przycinać jesienią, choć wielu ogrodników robi to dopiero na wiosnę. Przycinanie piwonii krzewiastej pomaga odmłodzić krzew, pobudza go do wypuszczenia nowych pędów i zwiększa kwitnienie.

Jak przyciąć piwonie na wiosnę?

Przycinanie piwonii na wiosnę sprawi, że twój krzew obsypie się kwiatami. W tym czasie należy usunąć wszystkie uszkodzone i suche pędy, które przemarzły zimą. Po cięciu pielęgnacyjnym możesz przejść do ciecia odmładzającego. Pędy piwonii krzewiastej najlepiej skrócić o 1/3 ok. 5 cm nad pąkiem. Niektórzy ogrodnicy zalecają przycinanie pod kątem 45 stopni.

Wiosenne przycinanie piwonii dobrze zaplanować na wczesną wiosnę, kiedy jeszcze nie ruszył okres wegetacyjny krzewu. Bardzo ważne jest, aby użyć do tego ostrych i odkażonych sekatorów. W ten sposób ograniczysz ryzyko rozprzestrzeniania się chorób grzybowych.

Czy obcinać liście piwonii?

Największym błędem podczas przycinania piwonii jest zbyt wczesne cięcie liści. Latem należy usunąć jedynie pędy z przekwitłymi kwiatostanami. Nie należy usuwać liści, które dalej potrzebne są roślinie do fotosyntezy. Obcinanie liści może nie tylko mocno osłabić krzew, ale także zwiększyć ryzyko występowania chorób grzybowych.

Jak zadbać o piwonie na wiosnę?

Przycinanie piwonii nie jest jedynym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Należy również pamiętać o właściwym nawożeniu krzewu. Jesienią warto podsypać krzew obornikiem lub kompostem. Z kolei na wiosnę po przycięciu koniecznie odżyw krzew nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących. W ten sposób pobudzisz roślinę do wzrostu i dasz jej odpowiedni zastrzyk cennych składników pokarmowych na najbardziej intensywnym dla rośliny etapie.

Po przycięciu piwonii na wiosnę dobrze jest także dobrze podlać krzew. Niektórzy ogrodnicy zalecają również ściółkowanie korą i szyszkami, dzięki czemu chroni się glebę przed nadmiernym przesychaniem. Piwonia jednak najlepiej rozwija się w glebie o neutralnym pH, dlatego należy uważać, aby ściółkowanie za bardzo nie zakwasiło ziemi.

