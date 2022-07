"300+". Kiedy możesz spodziewać się przelewu?

Program "Dobry start" jest skierowany do rodzin, posiadających dzieci w wieku szkolnym i w założeniu ma ulżyć domowym budżetom w okresie wzmożonych wydatków, związanych z przygotowaniem do powrotu do szkoły.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: "Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia".

Rocznie wsparcie w ramach programu otrzymuje 4,4 mln uczniów.

300 plus. Kiedy wypłata świadczenia?

W tym roku, z uwagi na szalejącą inflację, której wskaźnik w czerwcu wyniósł rekordowe 15,5 proc. wiele rodzin z pewnością niecierpliwie czeka na przelew. Ten - jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na kontach niektórych świadczeniobiorców może pojawić się już w najbliższym tygodniu. Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" rusza bowiem już 18 lipca.

"Obecnie do klientów ZUS-u zostały skierowane pierwsze informacje o przyznaniu świadczenia, które zostały umieszczone na portalu PUE ZUS. W kolejnych dniach będą sukcesywnie kierowane kolejne informacje o przyznaniu świadczenia. Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku" - cytuje serwis money.pl komunikat prezesa ZUS.

Dobry start. Do kiedy można składać wnioski o 300 plus?

A co z osobami, które jeszcze nie złożyły wniosku o wypłatę świadczenia? Nic straconego. Wnioski można składać do 30 listopada.

Wnioski należy złożyć drogą elektroniczną, przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

