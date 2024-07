Rodzynki zawierają polifenole, katechiny i flawonoidy, które mają działanie antyoksydacyjne . Związki te pomagają w neutralizacji wolnych rodników, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka schorzeń przewlekłych, takich jak choroby serca i nowotwory.

Rodzynki są bogate w witaminy z grupy B (B1, B2, B6), witaminę C, potas, żelazo, wapń i magnez. Te składniki odgrywają kluczową rolę w wielu funkcjach organizmu, takich jak produkcja energii, funkcjonowanie układu nerwowego i zdrowie kości . Zawarty w nich potas reguluje ciśnienie krwi, co ma decydujące znaczenie dla serca. Mimo stosunkowo wysokiej zawartości cukru, regularne jedzenie rodzynek pomaga utrzymywać zdrowie jamy ustnej i zmniejsza ryzyko próchnicy, ponieważ związki fenolowe mają właściwości przeciwbakteryjne . Wysoka zawartość błonnika decyduje natomiast o zbawiennym wpływie rodzynek na pracę naszych jelit i likwidację problemu wzdęć czy zaparć.

Rodzynki uważane są za zdrową przekąskę, ale czy są niskokaloryczne? Niestety, nie można tego o nich powiedzieć. 100 g rodzynek to 299 kalorii , na co składają się nieco ponad 3 gramy białka, 79,2 g węglowodanów, z czego 3,7 g to błonnik, reszta to cukry. Na pocieszenie pozostaje nam świadomość, że te owoce zawierają bardzo mało tłuszczów oraz nieprzebrane ilości witamin. Indeks glikemiczny rodzynek również nie powala, wynosi 54-66 IG .

Można więc powiedzieć, że te suszone owoce są pełne sprzeczności: z jednej strony mają dużo cukrów, ale też sporo błonnika, który zapobiega rzutom insulinowym. Są dość kaloryczne, ale sycą szybko i na długo, dostarczając w krótkim czasie sporych dawek energii. Jak w każdym przypadku, liczy się więc umiar. Optymalna porcja rodzynek to około 30-40 gramów dziennie , co odpowiada mniej więcej małej garści (około 2-3 łyżki stołowe). Taka ilość dostarcza około 90-120 kalorii i około 18-24 gramów cukru.

Dieta odchudzająca nie jest przeciwwskazaniem do jedzenia rodzynek, ale warto je w takim przypadku również ograniczyć, ze względu na zawartość cukrów. Mała dawka suszonych owoców (ok. 20 - 30 g) pomoże walczyć z napadami głodu, ale trzeba tu pilnować, by nie przekraczać dziennej liczby kalorii. Dietetycy zalecają również spożywanie rodzynek rano, a nie wieczorem, wtedy organizm w ciągu dnia spożytkuje energię, jaką mu dostarczyły. Przyjmuje się, że dla dzieci dzienna dawka to około 20 g rodzynek w zależności od wieku i aktywności. Z pewnością są one jednak znacznie zdrowszą przekąską niż słodycze czy czipsy.