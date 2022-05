Komu przysługuje 13. emerytura?

Życie i styl Emerytury matczyne: Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie? Ile wynosi? W kwietniu wraz z podstawowymi świadczeniami zostały również wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. 13. emerytury. Ostatnia tura została przelana na konta osób uprawnionych 25. dnia minionego miesiąca.

Nie wszyscy seniorzy otrzymali dodatkowe pieniądze. Wśród tych, którzy dostali "trzynastkę", znaleźli się uprawnieni do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, socjalnej, rodzinnej i szkoleniowej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

13. emerytura a zasiłek przedemerytalny

Jednak nie w każdym przypadku oznacza to, że nie mają już żadnych szans na dostanie 13. emerytury. W maju świadczenie to ma być wypłacone osobom uprawnionym do zasiłków przedemerytalnych, którym także należą się dodatkowe pieniądze.

Do tego typu świadczenia prawo mają osoby starsze, które z niezależnych od siebie przyczyn straciły pracę przez uzyskaniem prawa do emerytury. Zasiłek przedemerytalny jest również przyznawany po upływie pięciu lat pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej. Świadczenie netto wynosi 1217,98 zł.

