700 plus na zwierzaka? Wystarczy spełnić kilka warunków

W Polsce schroniska są przepełnione - tylko w 2024 roku szacowano, że mamy około 100-150 tysięcy bezdomnych psów i kotów, a do tego dochodzi również problem porzuceń. Dlatego już kilka lat temu powstał program "700 plus na psa i kota", skierowany do osób, które zdecydują się na adopcję zwierzaka ze schroniska. To inicjatywa gminy Kamieńsk, która za przygarnięcie psa lub kota z lokalnego schroniska oferuje jednorazowe wsparcie w wysokości 700 złotych. Program ma na celu zachęcenie osób z całej Polski do adopcji bezdomnych zwierzaków. Jednocześnie pozwoli to na odciążenie lokalnego schroniska i fundacji ratujących zwierzęta.