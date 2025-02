Dzięki coraz lepszej świadomości w temacie opieki nad czworonożnym przyjacielem możemy uniknąć wystąpienia wielu czynników skracających jego życie, takich jak choroby, pasożyty czy nieprawidłowe karmienie. Duża dostępność wiedzy w internecie, ogromny wybór różnego rodzaju karm mokrych i suchych dopasowanych do konkretnych alergii i dolegliwości mruczków, suplementy diety oraz zabiegi profilaktyczne sprawiają, że w dzisiejszych czasach życie kotków jest znacznie bardziej komfortowe, a przez to i dłuższe niż jeszcze, na przykład, 50 lat temu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów właściciele są w stanie szybko zareagować, wioząc futrzanego "pacjenta" do lecznicy, dzięki zmianom w podejściu do opieki i odpowiedzialności za żywe stworzenie, które zdecydowaliśmy się przygarnąć. To wszystko ma niebagatelny wpływ na to, do jakiego wieku dożywają nasi pupile.