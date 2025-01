Jajka mają za sobą trudną przeszłość, przez jednych uważane za doskonałe źródło białka, przez innych za bombę wypełnioną cholesterolem. Dr Carrie Ruxton to szkocka dietetyczka, która wraz z Madeleine Myers w pracy “Jajka: zdrowe czy ryzykowne? Przegląd dowodów z wysokiej jakości badań jaj kurzych" (ang. “Eggs: Healthy or Risky? A Review of Evidence from High Quality Studies on Hen’s Eggs") opublikowanej w czasopiśmie “Nutrients" przyjrzały się wpływowi, jaki ma częste spożywanie kurzych jaj na nasz organizm. W wyniku analiz badań poświęconych temu zagadnieniu naukowczynie doszły do wniosku, że: "Jajka są bardzo pożywne, łatwo dostępne i niedrogie. Dowody z wysokiej jakości badań sugerują, że mają one pozytywny lub neutralny wpływ na wskaźniki zdrowotne i nie stanowią ryzyka, jeśli są spożywane regularnie w ramach zbilansowanej diety".