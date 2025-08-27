Intensywne kolory takie jak czerwień, pomarańcz, róż, żółty, purpura czy bordo od razu przyciągną wzrok. Celozja to roślina, która zachwyca feerią barw. Chcesz ożywić balkon? Szukasz alternatywy dla wrzosów? Celozja z pewnością wykona swoje zadanie jak najlepiej.

Kiedy kwitnie celozja?

Celozja jest rośliną jednoroczną. Naturalnie występuje na tropikalnych terenach Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Najczęściej spotykanymi odmianami są celozja grzebieniasta (kwiatostany przypominają koguci grzebień) i pierzasta (kwiaty wyglądają jak małe pióropusze). Już same barwy sprawiają, że może zdobić ogród lub balkon przez kilka miesięcy.

Roślina kwitnie naprawdę długo, bo od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków. Wszystko zależy jednak od odmiany i warunków uprawy.

Celozja to roślina jednoroczna 123RF/PICSEL

Celozja jest również chętnie wykorzystywana jako dodatek do bukietów. Roślina pięknie prezentuje się również w jesiennych kompozycjach florystycznych.

Tak zadbasz o celozję. Najważniejsze wymagania

Celozja - jak na roślinę wywodzącą się z ciepłych regionów - ma dość sporo wymagań. Pierwsze z nich to oczywiście odpowiednie stanowisko. Roślina preferuje te słoneczne i osłonięte. Należy zadbać, by nie doskwierał jej ani silny wiatr, ani intensywne opady.

Z tego względu można pomyśleć o uprawie rośliny w pojemnikach. Idealnym miejscem ekspozycji będzie balkon od strony południowej. Roślina lubi żyzną i próchniczną ziemię. Warto wymieszać ziemię do kwiatów z piaskiem lub perlitem, dzięki czemu podłoże będzie bardziej przepuszczalne.

Poznaj wymagania celozji, zanim zdecydujesz się na zakup sadzonek 123RF/PICSEL

Celozja najpiękniej prezentuje się w grupach, dlatego warto dla nich zarezerwować duży pojemnik lub donicę. Najlepsza rozstawa roślin to 20x30 cm. Warto pamiętać o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów.

Aby celozja zachwycała kwiatami, należy ją regularnie podlewać i nawozić. Warto mieć na uwadze, że nie przepada za stojącą wodą. Dlatego należy stawiać na systematyczne podlewanie, ale nie przesadzać z nadmiarem wody. Wystarczą niewielkie ilości w ciągu tygodnia. Nawóz wystarczy zaserwować roślinie raz na dwa-trzy tygodnie.

