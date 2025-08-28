Nazywana jest surówką młodości. Na skórę działa jak eliksir, wspomaga odchudzanie

Dlaczego surówka z selera nazywana jest "surówką młodości"?

Surówka z selera zyskała miano "młodości" nie bez powodu. Seler, szczególnie w formie świeżej, to skarbnica witamin C i E. To silne przeciwutleniacze, które opóźniają procesy starzenia i chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Regularne spożywanie surówki z selera poprawia wygląd skóry, wzmacnia włosy i paznokcie, a także wspiera prawidłową pracę układu nerwowego i krążenia.

To nie koniec listy dobrodziejstw tego warzywa. Surówka z selera ma właściwości oczyszczające, ponieważ działa moczopędnie. Dzięki temu wspomaga usuwanie nadmiaru wody i toksyn z organizmu, co pozytywnie wpływa na kondycję skóry i sylwetkę. Nie bez znaczenia jest również jego niski indeks glikemiczny. Surówka z selera świetnie sprawdza się w diecie osób dbających o linię, bo syci, ale nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi. Kondycja skóry, włosów i paznokci, a także szczupła sylwetka sprawiają, że wyglądamy młodo.

Surówka młodości z selera - składniki i przygotowanie

Przepis na surówkę młodości z selera jest szybki i nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Do jej wykonania wystarczą łatwo dostępne składniki. W zależności od upodobań można ją wzbogacić o orzechy włoskie, pestki słonecznika czy suszoną żurawinę, które dodadzą jej wartości odżywczych i chrupkości.

Składniki:

1 średni seler (korzeń)

1 jabłko (najlepiej lekko kwaskowe, np. szara reneta)

1 marchewka

2 łyżki soku z cytryny

2-3 łyżki jogurtu naturalnego lub kefiru (można zastąpić jogurtem greckim)

szczypta soli, pieprzu i odrobina miodu (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Seler i marchew obierz, a następnie zetrzyj na drobnych oczkach tarki, aby surówka miała delikatną konsystencję. Jabłko zetrzyj razem ze skórką, która zawiera najwięcej błonnika i cennych związków fitochemicznych, a następnie skrop sokiem z cytryny, by nie ściemniało. Połącz wszystkie składniki w misce, dodaj jogurt lub kefir i dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku solą, pieprzem i - jeśli lubisz delikatnie słodszy akcent - łyżeczką miodu.

Gotowa surówka może być przechowywana w lodówce nawet do 24 godzin. Świetnie więc nadaje się do przygotowania dzień wcześniej i zabrania w lunchboxie do pracy.

Właściwości zdrowotne surówki z selera

Surówka z selera to prawdziwa bomba witamin i minerałów. Zawiera duże ilości błonnika, który wspiera trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę, dając uczucie sytości na dłużej. Obecna w surówce z selera witamina C wzmacnia odporność i przyspiesza gojenie ran, a witamina E działa jak naturalny eliksir dla skóry. Chroni ją nie tylko przed przedwczesnym starzeniem, ale i szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Seler dostarcza także potasu, który wspiera serce, poprawia pracę mięśni i pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Z kolei jabłko to źródło pektyn, które oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich, a marchew bogata jest w beta-karoten, który nadaje cerze zdrowy koloryt, chroni wzrok i wzmacnia odporność. Co ciekawe, surówka młodości działa również alkalizująco, czyli pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu, co ma znaczenie przy diecie obfitującej w produkty zakwaszające, takie jak mięso czy kawa.

Jak często jeść surówkę młodości z selera? Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań, aby surówkę młodości jeść nawet codziennie, szczególnie że dostarcza mało kalorii, a dużo wartości odżywczych. Najlepiej jednak włączać ją do jadłospisu 2-3 razy w tygodniu, aby organizm regularnie korzystał z jej prozdrowotnych właściwości, a jednocześnie uniknąć monotonii w diecie. To świetny dodatek do obiadu, ale także samodzielna przekąska, która syci i nie obciąża żołądka.

Warto jednak pamiętać, że seler należy do grupy silnych alergenów. Osoby uczulone na seler, które często mają reakcje krzyżowe np. na pyłki brzozy, powinny go unikać. Ponadto ze względu na właściwości moczopędne nie zaleca się przesadzać z surówką młodości osobom z chorobami nerek. Szczególnym przeciwwskazaniem jest kamicy nerkowej. Kobiety w ciąży również powinny zachować ostrożność. Duże ilości selera mogą działać pobudzająco na macicę. Jeśli jednak nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, surówka młodości będzie pysznym i naturalnym sposobem na wsparcie zdrowia i zachowanie młodzieńczego wyglądu.

