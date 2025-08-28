Przez lata z uprawą wrzosów w domu związane były liczne przesądy. Uważano, że rośliny te przynoszą mieszkańcom pecha. Dziś na szczęście już nikt w to nie wierzy, a wrzosy mogą do woli ozdabiać parapety i stoliki.

Jak pielęgnować wrzosy w ogrodzie?

Wrzosy w ogrodzie najlepiej sadzić we wrześniu, by zdążyły się mocno ukorzenić przed zimą. Rośliny preferują nasłonecznione i osłonięte od wiatru miejsca, a także kwaśną i żyzną glebę. Do podłoża można dodać nieco piasku lub żwiru, by uchronić korzenie przed gniciem. Wrzosy wymagają regularnego, ale umiarkowanego podlewania, większego w czasie suszy i upału. Wiosną konieczne jest przycięcie przekwitniętych pędów, a w okresie kwitnienia rośliny należy nawozić do roślin kwasolubnych. Wokół krzewów warto też rozsypywać wychnięte fusy z kawy. W ten sposób dostarczysz roślinie niezbędnych składników mineralnych. Młode sadzonki na zimę warto zabezpieczyć agrowłókniną.

Jeśli masz wrzosy w doniczkach podlewaj je tylko wtedy, gdy ziemia jest całkiem sucha 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować wrzosy w doniczkach?

Wrzosy zakupione w sklepach czy kwiaciarniach w pierwszej kolejności należy przesadzić do większej doniczki i użyć ziemi do uprawy kwiatów, nie zapominając o solidnej warstwie drenażu. Rośliny preferują kwaśną, żyzną i przepuszczalną glebę. Kluczowe jest regularne podlewanie, trzeba jednak uważać, by nie doprowadzać do przelania i gnicia korzeni. Do podlewania najlepiej używać odstanej miękkiej wody - nie wolno moczyć liści i kwiatów.

Wrzosy do długiego i obfitego kwitnienia potrzebują też słońca, dlatego najlepiej umieszczać ja na parapecie od południowej strony. Unikać trzeba jednak ustawiania roślin w przeciągu lub blisko gorących grzejników. W okresie kwitnienia wrzosy warto też nawozić preparatem dla roślin kwasolubnych, np. do azalii. Dzięki temu będą zachwycać aż do późnej jesieni. Jeśli nie chcesz wyrzucać roślin po sezonie, wsadź je do ogrodu lub zgrupuj w donicy na balkonie. Pamiętaj tylko, by przed mrozami owinąć je agrowłókniną i podsypać korą. W słoneczne dni konieczne jest też umiarkowane podlewanie. Wiosną wystarczy przyciąć pędy z przekwitłymi kwiatami.

