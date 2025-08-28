Tak sprawdzisz, czy w twoim domu grasują myszy. Zwróć uwagę na podłogę

Dominika Gębiś

Oprac.: Dominika Gębiś

Obawiasz się, że w twoim domu mogą chować się myszy lub szczury? Istnieje kilka charakterystycznych oznak, które świadczą o ich obecności. Dzięki obserwacji będziesz w stanie namierzyć nieproszonych gości i szybko podjąć odpowiednie kroki, by się ich pozbyć. Jak więc rozpoznać, że w domu mieszkają gryzonie?

Gryzoni szukaj tam, gdzie znajdują się źródła żywności. Ich pobliżu najczęściej wiją gniazda
Gryzoni szukaj tam, gdzie znajdują się źródła żywności. Ich pobliżu najczęściej wiją gniazda123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gryzonie w domu? Działaj szybko
  2. Te oznaki świadczą o obecności mysz lub szczurów
  3. Jak pozbyć się mysz i szczurów z domu?
  4. Jak zapobiegać gryzoniom i skutecznie je przepędzać?

Gryzonie w domu? Działaj szybko

Myszy i szczury bywają utrapieniem nie tylko w piwnicach czy strychach, ale również w pomieszczeniach mieszkalnych. Błyskawicznie się rozmnażają, przenoszą wiele chorób i wyrządzają niemałe szkody - m.in. niszczą wyposażenie domu i jedzą zapasy żywności. Potrafią nieźle się maskować i często żerują nieuważone - prowadzą bowiem nocny tryb życia i unikają kontaktu z człowiekiem. Ważne więc znać pierwsze objawy ich występowania, by móc szybko je unieszkodliwić.

Te oznaki świadczą o obecności mysz lub szczurów

Jeśli podejrzewasz, że w twoim domu mieszkają myszy lub szczury, zwróć uwagę na:

  • Obecność świeżych odchodów gryzoni w pobliżu źródeł żywności

Odchody mysz i szczurów są ciemne, wilgotne i miękkie. Z czasem wysychają i stają się szare. Najwięcej odchodów znajduje się w okolicach gniazda.

  • Charakterystyczne smugi przy ścianach

Myszy i szczury poruszają się zazwyczaj tymi samymi trasami - są one zazwyczaj tłuste od sierści i łapek.  Podejrzane miejsca wystarczy posypać niewielką ilością mąki, by następnego dnia zobaczyć na nich odciski.

Mała, czarno-biała mysz chodzi po białej powierzchni, wokół niej kilka odchodów myszy.
Szczury i myszy zostawiają charakterystyczne wilgotne odchody, które z czasem zasychająafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL
  • Gniazda gryzoni

Myszy i szczury najczęściej budują gniazda z gazet, papieru toaletowego, znalezionych fragmentów tkanin czy suchych roślin. Znajdziesz je najpewniej spiżarce, pod zlewem lub kuchennej szafce.

  • Nocne odgłosy

Jeśli w nocy obudzi cię odgłos charakterystycznego skrobania w ścianach, szybkiego tupotania czy pisków jest to najprawdopodobniej znak, że kolonia mysz lub szczurów zamieszkała w twoim domu.

  • Plamy moczu na podłodze

Myszy oraz szczury zostawiają na podłodze ślady moczu - często w jednym miejscu, tworząc małe zaschnięte kopczyki. Jeśli mamy do czynienia z wieloma osobnikami, będzie też unosił się charakterystyczny, amoniakalny zapach. Jeśli nie masz pewności, możesz użyć lampy UV - mocz fluorescencyjnie świeci.

  • Smród w ścianie lub pod podłogą

W przypadku, gdy gryzoń zdechnie, w pomieszczeniu unosić będzie się nieznośny, intensywny smród padliny. Będzie to sygnał, że w twoim domu gryzonie mieszkają już od dawna.

  • Reakcje alergiczne domowników

U niektórych osób odchody jak i futro gryzoni może wywoływać reakcje alergiczne - nagły kaszel, podrażnienie oczy, jak i nasilać objawy astmy.

Jak pozbyć się mysz i szczurów z domu?

Gryzonie możesz przepędzić samodzielnie jeśli ich populacja nie jest duża - w przypadku, gdy słychać je tylko w nocy wystarczą pułapki lub trutki. Jeśli jednak żerują też w ciągu dnia, problem może okazać się na tyle poważny, by wezwać profesjonalną pomoc.

Jak zapobiegać gryzoniom i skutecznie je przepędzać?

Aby pozbyć się gryzoni i zabezpieczyć dom, przed ponownym ich pojawieniem się należy:

  • zatkać wszystkie szczeliny i otwory,
  • przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach,
  • często myć półki w spiżarce i szafki w kuchni, a także regularnie wynosić śmieci,
  • nie zwlekać z ustawieniem pułapek w miejscach, gdzie zauważono aktywność gryzoni - im szybciej będziesz działać tym lepiej,
  • zastosować odstraszacze zapachowe jak np. olejek miętowy, eukaliptusowy czy ocet.

