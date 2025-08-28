Gryzonie w domu? Działaj szybko

Myszy i szczury bywają utrapieniem nie tylko w piwnicach czy strychach, ale również w pomieszczeniach mieszkalnych. Błyskawicznie się rozmnażają, przenoszą wiele chorób i wyrządzają niemałe szkody - m.in. niszczą wyposażenie domu i jedzą zapasy żywności. Potrafią nieźle się maskować i często żerują nieuważone - prowadzą bowiem nocny tryb życia i unikają kontaktu z człowiekiem. Ważne więc znać pierwsze objawy ich występowania, by móc szybko je unieszkodliwić.

Te oznaki świadczą o obecności mysz lub szczurów

Jeśli podejrzewasz, że w twoim domu mieszkają myszy lub szczury, zwróć uwagę na:

Obecność świeżych odchodów gryzoni w pobliżu źródeł żywności

Odchody mysz i szczurów są ciemne, wilgotne i miękkie. Z czasem wysychają i stają się szare. Najwięcej odchodów znajduje się w okolicach gniazda.

Charakterystyczne smugi przy ścianach

Myszy i szczury poruszają się zazwyczaj tymi samymi trasami - są one zazwyczaj tłuste od sierści i łapek. Podejrzane miejsca wystarczy posypać niewielką ilością mąki, by następnego dnia zobaczyć na nich odciski.

Szczury i myszy zostawiają charakterystyczne wilgotne odchody, które z czasem zasychają africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Gniazda gryzoni

Myszy i szczury najczęściej budują gniazda z gazet, papieru toaletowego, znalezionych fragmentów tkanin czy suchych roślin. Znajdziesz je najpewniej w spiżarce, pod zlewem lub kuchennej szafce.

Nocne odgłosy

Jeśli w nocy obudzi cię odgłos charakterystycznego skrobania w ścianach, szybkiego tupotania czy pisków jest to najprawdopodobniej znak, że kolonia mysz lub szczurów zamieszkała w twoim domu.

Plamy moczu na podłodze

Myszy oraz szczury zostawiają na podłodze ślady moczu - często w jednym miejscu, tworząc małe zaschnięte kopczyki. Jeśli mamy do czynienia z wieloma osobnikami, będzie też unosił się charakterystyczny, amoniakalny zapach. Jeśli nie masz pewności, możesz użyć lampy UV - mocz fluorescencyjnie świeci.

Smród w ścianie lub pod podłogą

W przypadku, gdy gryzoń zdechnie, w pomieszczeniu unosić będzie się nieznośny, intensywny smród padliny. Będzie to sygnał, że w twoim domu gryzonie mieszkają już od dawna.

Reakcje alergiczne domowników

U niektórych osób odchody jak i futro gryzoni może wywoływać reakcje alergiczne - nagły kaszel, podrażnienie oczy, jak i nasilać objawy astmy.

Jak pozbyć się mysz i szczurów z domu?

Gryzonie możesz przepędzić samodzielnie jeśli ich populacja nie jest duża - w przypadku, gdy słychać je tylko w nocy wystarczą pułapki lub trutki. Jeśli jednak żerują też w ciągu dnia, problem może okazać się na tyle poważny, by wezwać profesjonalną pomoc.

Jak zapobiegać gryzoniom i skutecznie je przepędzać?

Aby pozbyć się gryzoni i zabezpieczyć dom, przed ponownym ich pojawieniem się należy:

zatkać wszystkie szczeliny i otwory,

przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach,

często myć półki w spiżarce i szafki w kuchni, a także regularnie wynosić śmieci,

nie zwlekać z ustawieniem pułapek w miejscach, gdzie zauważono aktywność gryzoni - im szybciej będziesz działać tym lepiej,

zastosować odstraszacze zapachowe jak np. olejek miętowy, eukaliptusowy czy ocet.

