Według najnowszych prognoz amerykańskiego modelu klimatycznego CFS, listopadową aurę kształtować będą ośrodki niskiego ciśnienia. Okresowo, nad zachodnią i północną Europą pojawiać się będą także wyże, doprowadzając do spływów chłodnego powietrza wprost do Polski. Będą to okresy znacznie dłuższe niż w październiku. Co jeszcze czeka nas w listopadzie?