Według modeli przedstawiających prognozę długoterminową na tydzień od 11 do 17 listopada okres ten przyniesie nam dodatnie temperatury oscylujące pomiędzy 7, a 3 st. C. Minimalna temperatura powietrza będzie wahać się od 2 do 6 st. C, w większości kraju, jedynie na Podhalu, w rejonach górskich może spaść do -1 st. C.