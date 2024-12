Ciasta, cukierki i batoniki często zaprzątają twoje myśli? Pragnienie sięgnięcia po słodycze często wynika z gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi . Kiedy cukier szybko spada, organizm wysyła sygnały, że potrzebuje natychmiastowego źródła energii — najczęściej w postaci węglowodanów prostych. Kawałek czekolady albo kilka ulubionych wafelków wydają się najbardziej osiągalnym kołem ratunkowym. Jeśli sytuacja powtarza się często, może to wskazywać na brak równowagi metabolicznej , a jednym z powodów jest niedobór chromu.

Mikroelement ten niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania insuliny — hormonu, który reguluje poziom cukru. Brak chromu osłabia jej działanie, co prowadzi do częstszych spadków glukozy i wzmożonej ochoty na słodycze.