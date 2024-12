Nie, to nie lemoniada! Woda z cytryną to po prostu woda zmieszana ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. " Woda z cytryną od tysięcy lat jest stosowana w ajurwedzie jako sposób na utrzymanie zdrowia " - mówi dr Vaidya Kalyan Indukuri, specjalista medycyny ajurwedyjskiej. Jej przygotowanie jest proste, a korzyści zdrowotnych - mnóstwo.

Wzmacnia układ odpornościowy - "Witamina C jako silny przeciwutleniacz wspiera układ odpornościowy" - podkreśla dr Indukuri. Dzięki temu możemy skuteczniej zapobiegać przeziębieniom lub wspierać organizm w walce z infekcjami . Jednak warto pamiętać, że sok z jednej cytryny zawiera około 25 mg witaminy C, a dzienne zapotrzebowanie dorosłego wynosi 40 mg. Dobrze jest więc uzupełniać dietę o inne źródła witaminy C, takie jak papryka, truskawki czy brokuły.

Nawilża i poprawia wygląd skóry - "Woda z cytryną wspiera równowagę wodną organizmu, co przyspiesza regenerację komórek" - tłumaczy ekspertka. Witamina C obecna w cytrynie wspomaga produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza i bardziej promienna . Chociaż jeden plasterek cytryny to nie eliksir młodości, regularne stosowanie tego rytuału może mieć widoczne efekty.

Gwiazdy preferują wodę z cytryną w wersji ciepłej lub letniej. Jak podkreśla dr Indukuri, zależy to od indywidualnych potrzeb organizmu: "Jeśli nie wiesz, co będzie dla ciebie najlepsze, postaw na letnią wodę - to zawsze dobry wybór ".

Choć woda z cytryną ma liczne zalety, kwasy zawarte w cytrynie mogą osłabić szkliwo zębów . Aby temu zapobiec, najlepiej po wypiciu przepłukać usta zwykłą wodą. Możesz również używać słomki, by ograniczyć kontakt kwasu z zębami. Warto też pamiętać, aby nie myć zębów bezpośrednio po wypiciu i odczekać co najmniej dwie godziny, aby nie wcierać kwasów w szkliwo .

Mimo wszystko warto wprowadzić wodę z cytryną do swojej rutyny - to prosty krok ku lepszemu samopoczuciu i zdrowiu. Warto pamiętać jednak, że kluczem do sukcesu jest równowaga, a cytryna to jedynie dodatek do zdrowego stylu życia.