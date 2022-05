Domowe sposoby na czyszczenie różnego rodzaju powierzchni są zazwyczaj bardziej skuteczne niż nie jeden specyfik chemiczny. Często do prac domowych wykorzystujemy sodę, ocet lub cytrynę. Okazuje się, że do tego grona można zaliczyć również mąkę ziemniaczaną, która doskonale sprawdzi się podczas czyszczenia dywanów.

Domowy sposób na czyszczenie dywanów - od czego zacząć?

Wiele z nas zaczyna czyszczenie dywanu od nakładania na niego produktów chemicznych. To ogromny błąd, który zamiast ułatwić może znacząco utrudnić pranie dywanu. Dobrze jest zacząć od zwykłego odkurzenia podłogowej ozdoby. Usuwanie zabrudzeń stanie się znacznie prostsze, jeśli najpierw usuniemy z powierzchni dywanu kurz, piasek oraz inne zabrudzenia, które rozniosłyby się po materiale, gdy przystąpimy do mycia. Dywan trzeba odkurzyć dokładnie - nie należy skupiać się na konkretnej plamie, którą zamierzamy później usunąć. Dzięki temu unikniemy przebarwień po sprzątaniu.

Reklama

Domowy sposób na czyszczenie dywanów - dostosuj go do rodzaju dywanu

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na długość włosia. Włókna krótkie odkurza się szybko, a co za tym idzie - również krótko. Puszysty, włochaty dywan to znacznie większe wyzwanie. Co więcej, w takim przypadku warto skorzystać też z osiedlowego trzepaka i wybić bród z włókien. Najłatwiej pierze się dywany z krótkim włosiem, dlatego zajmijmy się tymi bardziej włochatymi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Najlepsza mąka. Łatwo to sprawdzić Polsat Cafe

Domowy sposób na czyszczenie dywanów mąką ziemniaczaną

Włochate, wełniane dywany są często wręcz nabite brudem, który wnika głęboko pomiędzy włókna. Zabrudzenia osadzające się w strukturach włosia, można łatwo usunąć dzięki mące ziemniaczanej. Dzięki swojej formule dobrze przyczepia się do cząstek brudu oraz kurzu. Jej sypkość sprawia z kolei, że pozbycie się mąki z dywanu jest bardzo proste.

W pierwszej fazie czyszczenia dywanów mąką ziemniaczaną należy rozsypać ją po całym dywanie. Najlepiej rozprowadzić ją dokładnie między włóknami za pomocą np. końcówki od odkurzacza lub delikatnie używając zmiotki. Żeby mąka miała szansę wyjąć jak najwięcej brudu, dywan zostawiamy na 2-3 godziny i dopiero wtedy go zwijamy oraz wynosimy na trzepak. Podczas tego etapu możemy się nieco zmęczyć, ale warto pamiętać, że trzepanie dywanu nie jest skończone, dopóki materiał pyli. Używając mąki ziemniaczanej do czyszczenia dywanów, należy pamiętać, że nie można jej odkurzać, ponieważ mogłaby uszkodzić silnik urządzenia.

Sprawdź: Mąka - rodzaje, typy i zastosowanie

Czyszczenie dywanów mąką ziemniaczaną na mokro

Zdjęcie Plama na dywanie? Szybko zasyp ją mąką ziemniaczaną! / 123RF/PICSEL

Czyszczenie dywanów mąką ziemniaczaną na mokro przyda się do usuwania plam. Plama, która już wniknęła i zaschła jest znacznie trudniejsza do wywabienia. Nie jest to jednak proces niemożliwy a oto sposób na poradzenie sobie z tym problemem.

Aby rozprawić się z plamami, można przyrządzić specjalny preparat, do którego będziemy potrzebować mąki ziemniaczanej oraz octu. Mieszamy je w naczyniu w proporcjach 1:1 (np. 1 szklanka octu i 1 szklanka mąki). Po wymieszaniu preparat powinien przypominać pastę, którą należy nałożyć na zabrudzenie i zostawić na 24 godziny. Następnego dnia odkurzamy dokładnie specyfik i cieszymy się odplamionym dywanem.

Sprawdź także: Pozbądź się uporczywych plam w prosty sposób. Oto triki, które ułatwią pranie