Każdy z nas lubi porządek. Często bywa, że kanapa staje się centrum wydarzeń w naszym domu a wtedy ciężko o utrzymanie jej w czystości. Plamy po kawie, winie czy nawet moczu kota można odczyścić w łatwy sposób. Wypróbuj te domowe triki, a tapicerka twojej kanapy będzie wyglądała jak nowa.

Pranie tapicerki meblowej - zacznij z odkurzaczem

Choć dla większości z nas może być to oczywiste, warto podkreślić, że zanim przystąpimy do prania tapicerki, powinniśmy ją odkurzyć. Dzięki temu unikniemy wcieraniu kurzu w materiał, a pranie pójdzie szybciej i łatwiej. Najlepiej zacząć od nap, narzut i koców oraz poduszek. Wciskaj rurę od odkurzacza w szczeliny, żeby wybrać okruszki, włosy czy zaległy kurz. Najpierw jednak sprawdź, czy w szczelinach nie utknęły zagubione monety, spinki lub cukierki. Na pewno nie chcesz uszkodzić odkurzacza. Dodatkowym ułatwieniem będzie wybranie odpowiedniej końcówki. Do szczelin wykorzystaj wąską nasadkę a do kanapy pokrytej skórą, końcówki ze szczotką. Dzięki temu nie porysujesz ani nie zadrapiesz materiału. Jeśli tylko twój sprzęt ma taką możliwość, przełącz się na ssawkę szczelinową. W ten sposób dokładnie wyczyścisz nawet szwy.

Pranie tapicerki meblowej - spróbuj pary

Pranie tapicerki meblowej zazwyczaj trwa wieki i jest bardzo nieprzyjemne. Jeśli natomiast użyjesz do niego pary (np. z żelazka), pranie pójdzie znacznie szybciej oraz lżej. Aby to zrobić, należy w niewielkiej odległości od materiału kanapy przesunąć żelazkiem, równocześnie wypuszczając parę. Pamiętaj, żeby metalowa stopa żelazka nie zetknęła się z tapicerką. W ten sposób para wniknie w materiał i ułatwi usuwanie z niego zanieczyszczeń.

Niezawodna soda - usuwanie plam z moczu kota

Już nieraz udowadnialiśmy, że soda może pomóc w oczyszczaniu różnego rodzaju przedmiotów w naszym domu. Podobnie jest z tapicerką meblową. Odparowaną kanapę należy posypać sodą oraz pozostawić tak na pół lub całą godzinę. W tym czasie soda wyciągnie z materiału nieprzyjemne, brzydkie zapachy oraz ułatwi usuwanie plam, ponieważ rozbije ich strukturę. Proszek należy zdjąć z tapicerki odkurzaczem. Po suchym praniu sodą można przejść również do czyszczenia tapicerki papką sodową.

Zdjęcie Po suchym praniu sodą proszek należy zdjąć z tapicerki odkurzaczem / 123RF/PICSEL

Pranie tapicerki meblowej sodą jest bardzo proste. Aby przygotować papkę sodową należy wymieszać pół szklanki sody z połową szklanki wody. Preparat nakładamy na plamę gąbką lub miękką szczotką, a następnie zostawiamy do wyschnięcia. W zależności od nałożonej porcji papkę należy usunąć po 15-20 minutach, jednak nie wcześniej niż stworzy się z niej sucha skorupka. Aby usunąć wyschniętą papkę, użyj odkurzacza. To doskonały i sprawdzony sposób, aby usunąć niechciane zanieczyszczenia nie tylko po kocich figlach, ale także rozlanym winie czy kawie.