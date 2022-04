Domowe sposoby na brwi

Domowa pielęgnacja oraz domowe triki urodowe cieszą się sporym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo są proste, tanie i skuteczne. W łatwy sposób można poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci. Domowe maseczki od lat są hitami i kosztują niewiele ponad kilka złotych. Wiele kobiet korzysta z takich metod i jest zadowolona z efektów.

Istnieją również domowe triki na zagęszczenie brwi. Te babcine sposoby sprawiają, że włoski zaczynają rosnąć jak szalone, a co najważniejsze, wszystkie potrzebne rzeczy znajdują się niemal w każdej kuchni.

Zdjęcie Zdaniem wielu kobiet efekty stosowania soku z cebuli są widoczne już po dwóch tygodniach / 123RF/PICSEL

Jak zagęścić brwi domowymi sposobami?

Jedną z najpopularniejszych metod na zagęszczenie brwi jest stosowanie soku z cebuli. Wbrew pozorom to skuteczny sposób. Cebula pozytywnie działa na mieszki włosowe i przyspiesza wzrost włosków.

By przekonać się o właściwościach soku z cebuli, wystarczy zaaplikować go na włoski i delikatnie masować brwi przez mniej więcej pięć minut. Następnie należy odczekać, aż sok z cebuli wyschnie i zmyć go za pomocą letniej wody. Ewentualnie można go zostawić na brwiach nawet na całą noc. Zdaniem wielu kobiet efekty są widoczne już po dwóch tygodniach.

Jeśli jednak zapach cebuli nie do końca nas przekonuje, to śmiało można wykorzystać cytrynę, która na brwi działa tak samo skutecznie. Wystarczy plastrem cytryny potrzeć włoski. Tak zaaplikowany sok należy zostawić na mniej więcej 20 minut i następnie spłukać wodą. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sok z cytryny oprócz zagęszczenia brwi może je także rozjaśnić.

