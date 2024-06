Meteorolodzy przekonują, że w ciągu najbliższych 10 dni aura przypominać będzie bardziej tą jesienną lub wczesnowiosenną niż letnią. Na południu kraju temperatura przekroczy wprawdzie pod koniec tygodnia i w weekend 25 st. C, ale na północy nie będzie więcej niż 18-20 st. C. Noce również będą bardzo chłodne - meteorolodzy spodziewają się spadków do ok. 10-12 st. C, a lokalnie nawet poniżej tych wartości.