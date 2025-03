Zanim jednak przejdziemy do kwestii, jak wykonać zakwas na żur , trzeba wiedzieć, czym różni się od innych zup. Zasada jest łatwa do zapamiętania: tradycyjny żur wielkanocny jest gotowany na wywarze mięsnym, do którego dodaje się zakwas żytni, a podawany jest z białą kiełbasą i jajkami. Natomiast żurek bądź barszcz biały gotowany jest na bulionie mięsno-jarzynowym , zawiera także zakwas na mące pszennej z dodatkiem śmietany i w nim lądują pozostałe komponenty, takie jak w żurze. Różnice między dwoma zupami dotyczą również smaku: tradycyjny żur jest kwaśny i bardzo wyrazisty, natomiast żurek jest delikatniejszy w smaku.

Mamy już gotowy zakwas na żur? Oczywiste, że można go wykorzystać do zupy, ale warto poznać jego właściwości. Okazuje się, że może nam wiele zaoferować: to wynik fermentacji. W jej trakcie powstają bakterie kwasu mlekowego, czyli naturalny probiotyk. To właśnie on korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową, co przekłada się na usprawnienie procesów trawiennych, ale także wspomaga naszą odporność. Ponadto sam zakwas to skarbnica witamin z grupy B, a to właśnie one korzystnie wpływają na cały organizm. Jakie są z nich wymierne korzyści? Regulują poziom ciśnienia tętniczego, poprawiają pracę serca oraz działają na lepsze funkcjonowanie mózgu i nerek.