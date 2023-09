Spis treści: 01 Skąd bierze się ciemny nalot na srebrze? Nie świadczy o jakości

02 Jak wyczyścić srebro z czarnego nalotu?

03 Czym czyścić srebro w domu? Ponownie zajrzyj do kuchennej szafki

04 Patent z folią aluminiową warto znać

Skąd bierze się ciemny nalot na srebrze? Nie świadczy o jakości

Stylowe, eleganckie, ponadczasowe — takie zazwyczaj są pierwsze skojarzenia ze srebrnymi akcesoriami, które dodają szyku każdej kreacji czy wnętrzu. Choć są dość trwałe, z czasem materiał pokrywa się ciemniejącym nalotem. Czy to oznacza, że twoja biżuteria jest kiepskiej jakości?

Nie jest to dobry trop. Zanim przejdziesz do czyszczenia srebra, musisz wiedzieć, że takie zabrudzenie jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Wynika z reakcji chemicznej, do jakiej dochodzi na skutek kontaktu srebra z cząsteczkami dwutlenku siarki obecnymi w powietrzu. Ze zjawiskiem mamy do czynienia przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich. Na szczęście doprowadzenie zaśniedziałego srebra do porządku nie jest trudne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy jubilerskiej.

Jak wyczyścić srebro z czarnego nalotu?

Dobra wiadomość jest taka, że osad nie niszczy samego metalu. Obecny jest na jego wierzchniej warstwie, więc usunięcie będzie możliwe przy użyciu domowych sposobów. Czyszczenie srebra przeprowadzisz, posiłkując się mąką ziemniaczaną.

Być może brzmi swojsko i niezbyt szykownie, ale doskonale poradzi sobie z przywróceniem blasku srebrnej biżuterii. Wystarczy, że szklankę mąki połączysz z jedną czwartą szklanki zimnej wody. Mieszaj, aż do uzyskania bardzo gęstej pasty. Wypoleruj nią srebrne przedmioty, a będą wyglądać jak nowe.

Zdjęcie Podczas mycia srebra możesz posiłkować się miękką szczoteczką / 123RF/PICSEL

Czym czyścić srebro w domu? Ponownie zajrzyj do kuchennej szafki

Zapewne znajdziesz w niej przynajmniej jedno opakowanie produktu, który chętnie jest dodawany do wypieków. Tym razem spójrz na niego z innej perspektywy. Czyszczenie srebra sodą oczyszczoną jest dziecinnie proste i przynosi znakomite rezultaty w postaci czystych i lśniących przedmiotów. Z jej właściwości możesz skorzystać na dwa sposoby.

Podobnie jak w przypadku patentu z mąką, wymieszaj sodę z wodą w takich proporcjach, aby uzyskać gęstą pastę. Nałóż ją na zaśniedziałe przedmioty przy pomocy miękkiej gąbeczki i delikatnie poleruj.

Srebrnym akcesoriom, które stały się matowe, możesz też zafundować kąpiel. Małą miskę (ważne, aby nie była metalowa!) napełnij gorącą wodą i wsyp hojną porcję sody. Zanurz biżuterię na kwadrans, następnie opłucz i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Patent z folią aluminiową warto znać

Jeśli lubisz otaczać się przedmiotami ze srebra, musisz wiedzieć, jak o nie dbać. Mniej oczywistym patentem jest wykorzystanie folii aluminiowej do czyszczenia srebra.

Ponownie sięgnij po niedużą, niemetalową miskę.

Wyłóż ją folią aluminiową — błyszczącą stroną do góry.

Wlej roztwór złożony ze szklanki gorącej wody i łyżki soli kuchennej.

Do naczynia włóż brudne przedmioty ze srebra. Jeśli osad jest wyjątkowo uporczywy, kąpiel będzie musiała potrwać kilka godzin.

Na koniec wypłucz i wysusz przedmioty. Patent przyda się zarówno do czyszczenia srebrnych sztućców, jak i biżuterii oraz innych akcesoriów dekoracyjnych.

