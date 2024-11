Osad na kubkach i filiżankach to zmora wielu osób. Zdarza się, że usunięcie go nie jest łatwym zadaniem i nie pomagają nawet chemiczne środki. Istnieją jednak domowe sposoby, dzięki którym można się pozbyć tego uporczywego problemu.

Cytryna jest doceniana za wiele właściwości . Nie tylko prozdrowotnych, ale także tych wspierających wszelkie domowe prace. Owoc ten świetnie sobie radzi z nalotem po herbacie. Do brudnego kubka wystarczy wcisnąć sok z połowy cytryny, dolać wody do pełna i odstawić wszystko na godzinę. Osad zacznie się robić coraz jaśniejszy, a po upływie 60 minut wystarczy umyć kubek gąbką i gotowe.

Jak pozbyć się osadu z po herbacie - pomocna soda i proszek do pieczenia

Poza tym w usuwaniu nieestetycznego osadu sprawdzi się również proszek do pieczenia. Wystarczy wysypać go na wilgotną gąbkę i szorować nią wnętrze kubka. Równie skuteczna będzie także sól. Dodatkowo wiele osób poleca użycie pasty do zębów.