Co wpływa na porost włosów? Nie tylko genetyka

Jednym z najważniejszych czynników jest genetyka, która determinuje nie tylko ich kolor czy też typ skrętu, ale również tempo wzrostu, gęstość oraz skłonność do wypadania. Jednakże pamiętajmy, że genetyka to nie wszystko. Równie ważna jest zbilansowana i zdrowa dieta. Włosy potrzebują odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby rosnąć zdrowo i silnie.

Kondycja włosów jest także zależna od ogólnego stanu zdrowia. Hormony, zwłaszcza te związane z tarczycą i stresem , mają znaczący wpływ na cykl wzrostu włosa. Zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do nadmiernego wypadania włosów , a także wpływać na ich jakość i tempo wzrostu.

Nie możemy również zapomnieć o czynnikach zewnętrznych, takich jak stylizacja, stosowanie chemikaliów czy ekspozycja na promieniowanie UV. Częste używanie prostownic, suszarek, farb do włosów czy innych agresywnych środków chemicznych może uszkodzić strukturę włosa, co spowalnia jego wzrost i prowadzi do łamliwości.