To jedna z lepszych fryzur dla okrągłej twarzy. Optycznie odejmie kilogramy

Czy faktycznie taki efekt można uzyskać zajmując się włosami? Wygląda na to, że tak. We fryzjerskim świecie istnieją złote zasady, którymi kierując się, możemy zyskać nowe, szczuplejsze oblicze.

Pierwszym krokiem jest wystrzeganie się objętości włosów na wysokości policzków . To one często są najpełniejszym elementem całej twarzy. Fryzury, które dodają objętości w okolicach policzków, mogą podkreślić pełnię twarzy. Dlatego chcąc optycznie wyszczuplić rysy, lepiej jest postawić na stylizacje, które skupiają objętość powyżej lub poniżej poziomu kości policzkowych.

Coś, co może zadziałać z kolei na naszą korzyść to asymetria. Boczny przedziałek , a nie ten na środku głowy, asymetryczna, dłuższa grzywka , czy cieniowanie wokół twarzy, mogą wyszczuplić i wydłużyć twarz .

Cięcie we fryzurze ma kolosalne znaczenie. Jednak to nie jest jedyny warunek idealne wyglądu włosów. Liczy się także to, w jaki sposób ułożymy i wystylizujemy końcowo naszą czuprynę.

Mowa tu o fryzurze long bob, czyli inaczej o lobie. Co sprawia, że ta fryzura jest korzystna dla owalnej twarzy? Dłuższy przód fryzury wydłuża linię żuchwy, co optycznie wyszczupla twarz. Przy tym włosy są krótkie, ale jednak na tyle długie, by można było je jeszcze związać, co jest niewątpliwym atutem tego cięcia.