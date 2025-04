Nie każda roślina jest atrakcyjna dla pszczół. Wybierając te miododajne, sprawisz, że twój ogród stanie się dla nich prawdziwym rajem.



1. Lawenda - jej fioletowe kwiaty nie tylko pięknie wyglądają, ale również przyciągają pszczoły jak magnes. Do tego jest łatwa w uprawie i pachnie obłędnie!

2. Facelia - nie bez powodu nazywana jest "królową roślin miododajnych". Facelia kwitnie długo, a jej drobne, niepozorne kwiaty produkują mnóstwo nektaru.

3. Kocimiętka - koty ją uwielbiają, ale pszczoły również! Kocimiętka to piękna roślina o fioletowych kwiatach, która kwitnie długo i obficie.

4. Szałwia - to kolejna roślina, którą pszczoły pokochają. Do wyboru masz wiele odmian - zarówno ozdobnych, jak i jadalnych.

5. Krokusy - wczesną wiosną, gdy pszczoły budzą się z zimowego snu, kwiaty krokusów są dla nich jednym z pierwszych źródeł pożywienia.

6. Jeżówka - nie dość, że jest piękna i wytrzymała, to jeszcze stanowi jedno z ulubionych źródeł nektaru dla pszczół.

7. Maliny i jeżyny - sadzenie krzewów owocowych to świetny pomysł - nie tylko pszczoły na tym skorzystają, ale i ty!