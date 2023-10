Mąka: Świetnie zwiąże ciasto

Wydawać by się mogło, że dodatkowa porcja mąki w cieście jest bez sensu, ale tak naprawdę, można użyć jej w zastępstwie jajek. Do tego celu jednak nadadzą się te, które nie zawierają glutenu, np. mąka kukurydziana albo skrobia ziemniaczana.

Na szczęście, mączny zamiennik jajek nie zmienia smaku wypieku, ale za to spełnia swoją należytą funkcję, ponieważ łączy składniki, a tym samym delikatnie spulchnia. Jak używać bezglutenowych mąk? Przelicznik jest łatwy: jedna łyżka sypkiego składnika, to jedno jajko. Na tym nie koniec. Trzeba również dodać gorącą wodę, a przed połączeniem z resztą ciasta całość wymieszać w osobnym naczyniu. Ile trzeba dodać wody? Na każdą łyżkę mąki przypadają trzy łyżki wody.

Siemię lniane: Działa jak naturalny klej

Siemię lniane to nasz eksportowy superfoods, a o jego właściwościach napisano i powiedziano już wiele. Faktem jest, że to ogromne bogactwo pełnowartościowego białka, a także kwasów omega, które korzystnie działają na układ krążenia oraz nerwowy.

Drobne ziarenka zalane wodą tworzą także kleik - z kolei on jest pomocny w przypadku problemów żołądkowych i jelitowych. Siemię lniane może być również zamiennikiem jajek w wypiekach. Jak z niego korzystać? Wystarczy przyjąć, że jedna łyżka ziarenek wymieszana z trzema łyżkami ciepłej wody, odpowiadają jednemu jajku.

Aquafaba: Nigdy jej nie wylewaj

Zdjęcie Aquafaba świetnie sprawdzi się jako zamiennik jajek w wypiekach. Doskonale się ubija na puszystą pianę / 123RF/PICSEL

Ciecierzyca już od jakiegoś czasu na dobre zagościła w naszej kuchni, bo świetnie sprawdza się nie tylko w roli dań głównych, ale także uznana jest za zamiennik mięsa. Warzywo strączkowe można bez problemu kupić prawie w każdym sklepie: albo suszone, albo ugotowane i zamknięte w słoiku lub puszce.

Jeśli sięgamy po ciecierzycę w tej drugiej formie, to nie wylewajmy do zlewu zalewy. Dlaczego? Aquafaba, bo o niej mowa, idealnie sprawdzi się w zastępstwie jajek! Doskonale się ubija na sztywną pianę, więc można z niej przygotować słodkie wypieki: bezy, biszkopty czy naleśniki. Trzy łyżki aquafaby to odpowiednik jednego jajka, natomiast dwie łyżki to zamiennik jednego białka.

Oczywiście, nie trzeba się obawiać, że woda po ciecierzycy, czyli aquafaba, zmieni smak słodkich wypieków. Po obróbce termicznej będzie niewyczuwalny.

