Najlepszy dodatek do owsianki. Jelita będą jak nowe

Oprac.: Łukasz Piątek Zdrowie

Owsianka to prawdopodobnie tuż obok jajecznicy i kanapek najpopularniejsze śniadanie na świecie. Płatki owsiane nie tylko doskonale smakują, ale są także zdrowe, szybkie w przygotowaniu i zapewniają uczucie sytości na długie godziny. I choć dodatków do owsianki jest mnóstwo, to warto postawić na składnik, z którym będzie nie tylko wyśmienicie smakować ale też oprawi kondycję jelit.

Zdjęcie Kefir dodany do owsianki doskonale wpływa na kondycję jelit / 123RF/PICSEL