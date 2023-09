Spis treści: 01 Biszkopt to król uniwersalnych wypieków

02 Sekret cukierników, czyli dlaczego warto dodać ocet do biszkoptu?

03 Przepis na biszkopt z octem

04 Co zrobić, żeby biszkopt nie opadł?

Biszkopt to król uniwersalnych wypieków

Jest podstawą wielopiętrowych i pięknie udekorowanych tortów, które serwujemy na uroczystych przyjęciach. Taki deser zazwyczaj staje się gwoździem programu podczas świętowania przy stole. Przepis na biszkopt przyda ci się także w trakcie mniej formalnych spotkań i w sytuacjach, gdy zechcesz uraczyć słodkim przysmakiem domowników podczas leniwego popołudnia.

Umiejętność zrobienia ciasta biszkoptowego pozwoli ci serwować apetyczne rolady wypełnione kremem, przekładańce z masą budyniową, placki z owocami i galaretką. Możliwości jest mnóstwo. Każdą z nich łączy jednak idealnie wilgotny, a zarazem puszysty biszkopt.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biszkoptowy torcik z kremem i galaretką Interia Kulinaria

Sprawdź: Genialne przetwory ze śliwek. Idealne do deserów i mięs

Sekret cukierników, czyli dlaczego warto dodać ocet do biszkoptu?

Produkt kojarzy się w pierwszej kolejności z wytrawnymi kiszonkami. Czy dodanie octu do biszkoptu nie zniweczy naszych kulinarnych wysiłków? W żadnym razie. Nie musisz obawiać się intensywnego zapachu i smaku. W przepisie na biszkopt używa się minimalnej ilości octu, więc nie ma ryzyka, że ciasto będzie kwaśne i niezjadliwe.

Po co dodawać ocet do ciasta na biszkopt? Okazuje się, że ten nietypowy składnik sprawia, że wypiek jest delikatny, puszysty, a zarazem przyjemnie wilgotny. Taki właśnie powinien być idealny biszkopt.

Zdjęcie Biszkopt pasuje do różnych okazji / 123RF/PICSEL

Zobacz: Jak szybko i łatwo rozłupać orzechy włoskie? Trzeba znać ten sposób, oszczędza nasz czas

Przepis na biszkopt z octem

Zastanawiasz się, co oznacza mała ilość octu w recepturze wypieku? Prezentujemy przepis, który udowadnia, że drobna zmiana daje kapitalne efekty kulinarne.

Lista składników:

150 g mąki tortowej,

100 g mąki ziemniaczanej,

160 g cukru pudru,

6 jajek,

6 g proszku do pieczenia,

15 ml octu — to odpowiednik 1 łyżki stołowej.

Sposób przygotowania:

Białka precyzyjnie oddziel od żółtek.

Żółtka wymieszaj z proszkiem do pieczenia i octem, aż do uzyskania jednolitej masy.

Białka ubij na sztywno. Możesz dodać do nich szczyptę soli.

Małymi porcjami dodawaj cukier puder.

Białka połącz z żółtkami i całość zmiksuj.

Obie mąki przesiej i stopniowo wsypuj do masy.

Formę lub tortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Przelej ciasto i włóż do piekarnika nagrzanego do 170°C. Jak długo piec biszkopt? Potrwa to około 40 minut.

Co zrobić, żeby biszkopt nie opadł?

Wydaje się, że wszystko robisz zgodnie z instrukcją, ale w kuchni i tak spotkała cię niemiła niespodzianka. Dlaczego biszkopt opada? Najczęściej winne są dwa błędy, które mogą wynikać z niecierpliwości kucharza.

Co zrobić, żeby biszkopt nie opadł? Przede wszystkim pamiętaj o wyjęciu z lodówki wszystkich składników godzinę lub dwie przed przygotowaniem ciasta. Muszą mieć temperaturę pokojową. Powstrzymaj się także przed zaglądaniem do biszkoptu podczas pieczenia. Gwałtowne wahania temperatury sprawiają, że nawet najlepiej wyrośnięty wypiek opada. Po upieczeniu uchyl drzwiczki piekarnika i zostaw w nim biszkopt do całkowitego wystygnięcia.

Polecamy:

Zamknij smak pomidorów i papryki w słoiku. Zimną zadziała jak wehikuł czasu

Biały nalot na czekoladzie — o czym świadczy?