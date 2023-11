Sekret mycia okien? Oto tajny składnik

Mycie okien nie zawsze jest najprzyjemniejszą czynnością, zwłaszcza wtedy, kiedy mieszkamy albo przy ruchliwej ulicy i szyba przyciąga pyły jak magnes. Trzeba jednak przyznać, że często odkładamy mycie okien na ostatnią chwilę, a to spory błąd, ponieważ wtedy dokładamy sobie tylko pracy. Jeśli ograniczamy się tylko do tego, by wypucować je przed świętami, to warto sięgnąć po środek, który szybko rozprawi się z brudem i kurzem. Wystarczy mieć pod ręką ocet spirytusowy, a najlepiej przygotować z niego domowy płyn do mycia szyb.



Mycie okien przed świętami? Oto płyn do mycia szyb

Jak przygotować domowy płyn do mycia szyb i okien? Zanim zaczniemy kompletować składniki, zadbajmy o butelkę ze spryskiwaczem, dzięki czemu specyfik już będziemy mieć pod ręką. Najpierw wypełniamy pojemnik letnią wodą do 3/4 objętości, a resztę wystarczy uzupełnić octem spirytusowym i gotowe. Aby spotęgować działanie domowego specyfiku, warto dodać odrobinę mydła w płynie albo płynu do mycia naczyń: wystarczy dosłownie kilka kropel. Nie przepadamy za specyficznym zapachem octu? Spokojnie, szybko się ulotni. Można także dodać do butelki kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, a wtedy specyfik będzie miał przyjemną woń.

Triki na czyste okna. Oto jak je myć

Zdjęcie Mycie okien nie zawsze jest przyjemne, kiedy zostawiamy porządki na ostatnią chwilę / 123RF/PICSEL

Chcemy, aby mycie okien przed świętami poszło jak z płatka? Sam domowy płyn do mycia szyb nie pomoże, jeśli będziemy popełniać kilka banalnych błędów, które zniweczą nasze starania. Po pierwsze: okna trzeba myć przy odpowiedniej pogodzie. Najlepiej wtedy, kiedy jest w miarę ciepło, ale pochmurno. Dlaczego? Ponieważ promienie słońca mogą szybko odparować wodę, a to spowoduje, że na szybie pojawią się zacieki. Po drugie: warto mieć dobre akcesoria. Najlepsze będą albo ścierki z mikrofibry, którymi szybko wypolerujemy okna, ale warto mieć również pod ręką ręczniki papierowe. Po trzecie: przed myciem okien szczotką wymieć kurz, pyłki, pajęczyny i brud, który znajduje się na ramach oraz szybach.

Czego nie używać do mycia okien? Nasze babcie i mamy sięgały często po stare gazety, bo według tego patentu można było szybko nie tylko okna umyć, ale wypolerować tak, by nie pozostawały smugi. Obecnie lepiej zrezygnować z gazet, ponieważ papier gazetowy się do tego już nie nadaje, a farba drukarska może zrobić na ramach i szybach plamy, co tylko doda nam roboty.

